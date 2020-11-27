Efsane futbolcu Maradona son yolculuğuna uğurlandı

Futbol efsanesi Maradona, Arjantin’in Buenos Aires eyaletinde yer alan Bella Vista Mezarlığında, yalnızca aile bireyleri ve yakın çevresinin katıldığı sade bir törenle son yolculuğuna uğurlandı.

cumhuriyet.com.tr
27 Kasım 2020 Cuma, 11:13
Efsane futbolcu Maradona son yolculuğuna uğurlandı
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Hayranları tarafından oluşturulan uzun bir konvoy ve güvenlik güçleri eşliğinde, Başkent Buenos Aires yakınlarındaki Bella Vista Mezarlığına götürülen Maradona’nın naaşı aile kabristanlığına defnedildi.

30 Ekim’de 60’ıncı doğum gününü kutlayan Maradona, 25 Kasım’da Buenos Aires eyaletine bağlı Tigre kentindeki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti.


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