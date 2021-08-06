Ege bugün kavrulacak
Yangınlarla mücadele eden Ege Bölgesi’nde bugün hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerine çıkacak. En yüksek sıcaklık Manisa’da 44 dereceyi bulacak.
Orman yangınlarından etkilenen Ege’de hava sıcaklıkları yarından itibaren 6-8 derece arasında düşüşe geçecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre İzmir cuma günü kavrulacak ve termometreler 41 dereceyi gösterecek.
Hafta sonunda kentte sıcaklıklar 36-37 dereceye düşecek.
Muğla’da ise önümüzdeki üç gün sıcaklıklar 41-38-39, Aydın 42-37-38, Manisa 44-35-36, Çanakkale 35-34-34, Balıkesir 42- 32-33, Denizli 43-36-37, Uşak’ta 38-29-30 derece civarında olacak.
Denizli ve Uşak’ta cumartesi günü, Balıkesir’de ise pazar günü yağmur bekleniyor.
Ege genelinde sıcaklıkların düşmesi ile birlikte yangın riskine yol açan nem oranları da hafta sonunda yeniden yükselişe geçecek.
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