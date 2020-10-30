Ege Üniversitesi'nden 'kan bağışı' çağrısı

İzmir Seferihisar'da meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem, bazı binalarda yıkıma neden oldu. Enkaz altında arama kurtarma çalışmaları devam ederken, Ege Üniversitesi'nden 'kan bağışı' çağrısı yapıldı.

cumhuriyet.com.tr
30 Ekim 2020 Cuma, 16:44
Ege Üniversitesi'nden 'kan bağışı' çağrısı
Abone Ol google-news

İzmir Seferihisar'da meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem, bazı binalarda yıkıma neden oldu. Enkaz altında arama kurtarma çalışmaları devam ederken, Ege Üniversitesi'nden 'kan bağışı' çağrısı yapıldı. 

Ege Üniversitesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

"Acil servisimizde, ihtiyaç halinde kullanılmak üzere önlem amaçlı kan ihtiyacı bulunmaktadır. Kan vermek isteyen vatandaşlarımızın Ege Üniversitesi Kan Merkezine müracaat etmeleri rica olunur."


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler