30 Ekim 2020 Cuma, 16:44

İzmir Seferihisar'da meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem, bazı binalarda yıkıma neden oldu. Enkaz altında arama kurtarma çalışmaları devam ederken, Ege Üniversitesi'nden 'kan bağışı' çağrısı yapıldı.

Ege Üniversitesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Acil servisimizde, ihtiyaç halinde kullanılmak üzere önlem amaçlı kan ihtiyacı bulunmaktadır. Kan vermek isteyen vatandaşlarımızın Ege Üniversitesi Kan Merkezine müracaat etmeleri rica olunur."