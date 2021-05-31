Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği'nden müsilaj hakkında açıklama
Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği'nden Marmara Denizi'ni saran müsilajla ilgili tüm kurum ve kuruluşlara çağrı yapıldı.
Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği’nden (EMARÇEB) “Marmara Denizi’ndeki müsilaj ne bir başlangıç ne de bir son” başlığıyla bir açıklama yapıldı.
Açıklama şöyle:
“Son yıllarda Ülkemizde yaşanan çevre katliamı ve gösterilen duyarsızlık had safhadadır.
Artan nüfus ile doğru orantılı olarak insan kaynaklı evsel atık suların tam olarak arıtılmadan denizlere, göllere ve akarsularımıza deşarj edilmesi, aynı zamanda bu su kaynaklarına yakın alanlarda kurulan endüstri ve sanayi tesislerinin atık sularını, bırakın yeterli arıtmayı, arıtma bile yapmadan atık sularını deşarj etmeleri sonucu, doğa ve eş zamanlı olarak tüm canlı yaşamı tehdit altındadır.
Marmara Denizi’nde aylardır görülen deniz salyası tehlikesi giderek büyüyor. Birçok uzman Marmara Denizi’nde görünen müsilajın, küresel ısınmaya bağlı olarak Marmara Denizi’nde su sıcaklığının yükselmesi ve bu bölgede sanayi, endüstri ve evsel atık sularının arıtılmadan Marmara Denizi’ne bırakılması sonucu ortaya çıktığını söylüyor.
Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği olarak, en genç denizimiz olan Marmara Denizi başta olmak üzere, tüm deniz ve göl çevrelerinde kurulu olan atık su arıtma tesislerinin (evsel-sanayi-endüstri) bir an önce denetlenip, deşarj değerleri yasal sınırlar içerisinde olmayan tesislere gerekli yaptırımların yapılması ve bir an önce harekete geçilmesi için ilgili tüm kurum ve kuruluşları göreve çağırıyoruz.”
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