EGEÇEP: Seferihisar'da halkın istemediği jeotermal sondajları durdurun

10 Kasım 2020 Salı, 12:13

Ege Çevre Platformu (EGEÇEP), İzmir'in Seferihisar ilçesine bağlıı Orhanlı, Yeniköy ve Kuyucak mahallelerinde 14 adet jeotermal sondaj kuyusu açılmasına tepki gösterdi. EGEÇEP'ten yapılan açıklamada, "Söz konusu mahallelerin halkı ise bu sondajları istememektedir. Ve ne yazık ki daha önce birçok kez karşılaştığımız gibi jandarma, halkın yanında yer almak yerine jeotermal şirketinin yanında yer almış, köylülerin barışçıl eylemine izin vermemiştir. Jandarmanın, ekolojiyi ve yaşam alanlarını savunanlara karşı her zaman gösterdiği bu davranış asla kabul edilemez. Yetkilileri, bu yanlış tutumlarını bırakmaya davet ediyoruz. Demokratik bir ülkede herkes, fikrini söylemekte ve yaşam alanlarını korumak için demokratik tepkisini göstermekte özgürdür. Buna saygı duyulmalıdır." denildi.

Geçen yıl, 33 jeotermal sahanın ihalesine halkın gösterdiği tepki ve bu ihalelerin iptal edildiği hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Doğru olan da bu idi. Ancak hemen ertesi gün bu sahaların, ihalesiz olarak ve sadece ruhsat bedeli karşılığı bazı şirketlere verildiği ortaya çıkmıştı. Bu şirketler hangileridir, ihalelerin iptal edilmesinin arkasında, sahaların bu şirketlere peşkeş çekilmesi mi yatmaktadır. Yetkililer, bu konuda kamu oyunda söylenen bu iddialara doyurucu ve gerçekçi bir yanıt vermek zorundadır.

Ege Çevre ve Kültür Platformu olarak Orhanlı halkının haklı direnişini destekliyoruz. Onlar, yaşam alanlarını korumak, sağlıklı bir çevrede yaşama haklarına sahip çıkmak için direniyorlar. Direnişleri, barışçıldır, meşrudur. İçerisinde yaşadıkları doğanın, bir şirketin keyfine terkedilmesini kabul etmiyorlar ve haklıdırlar."