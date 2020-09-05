Eğitim-İş Genel Başkanı: Öğretmenlere eğitim verilmedi

05 Eylül 2020 Cumartesi, 06:00

Uzaktan eğitime geçilmesi ile birlikte uzaktan eğitime erişemeyen bir grup da öğrencilerin yanı sıra öğretmenler oldu. Binlerce öğretmen ya teknolojik donanıma sahip değil ya da uzaktan eğitimi yapacak teknoloji kullanımına alışkın değil.

Eğitim-İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım, öğretmenlere bu konuda eğitim verilmediğini belirterek “40-50 bin öğretmenden bahsediyoruz. Bir öğretmen bile olsa, o öğretmenin sınıfları düzeyinde eksiklik meydana geliyor” dedi.

‘TEK SEFERE ÖZEL İMKÂN’

Ayrıca uzaktan eğitim için teknolojik donanımı eksik olan öğretmenlerin de olduğuna dikkat çeken Yıldırım, “MEB, tableti olmayan öğrenciye tablet sağlamadığı gibi bu konuda tableti ya da bilgisayarı olmayan ya da yeterli bilgisayarı olmayan öğretmenlere de bunu sağlamadı. Bir çiftin öğretmen olduğunu ve evde tek bilgisayar olduğunu düşünün. Öğretmenin aynı zamanda uzaktan eğitim alan çocuğu olduğunu da düşünün. Dolayısıyla tek bilgisayar yetmez” ifadelerini kullandı.

Yıldırım, doların yükselmesi ile birlikte ithal ürünlerdeki fiyat artışına işaret ederek, öğretmenlere tek sefere özel, KDV ve ÖTV’siz bilgisayar ve tablet alımı imkânı tanınabileceğini vurguladı.