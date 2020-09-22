Eğitim-İş Sendikası Başkanı: Tamamen yüz yüze olmalı
Eğitim-İş Sendikası Genel Başkanı Orhan Yıldırım, “Uzaktan eğitim ile birlikte yapılması planlanan eğitim öğretim sürecinin, okullarda tüm sağlık önlemlerinin ve tedbirlerinin alınarak tüm sınıflar için tamamen yüz yüze yapılmaya geçilmesi ana hedef olmalıdır’’ dedi.
Eğitimde fırsat eşitliğinin en çok sağlanabildiği eğitim sürecinin her şeye rağmen devlet okullarında yapılan yüz yüze eğitim olduğuna dikkat çeken Yıldırım, şunları söyledi:
“Elbette salgının ülkemizde görüldüğü mart ayından bugüne MEB’in süreci tam algılayamayıp sanki salgın bitecekmiş gibi sırasıyla mayıs-haziran-eylül ayında tüm okulların normal eğitim-öğretime başlayacağı üzerine plan yapmaları, günümüzde yaşadığımız salgına okulların hazır olmamasının başlıca sebebidir.
EBA’nın aynı anda ancak bir milyon girişe uygun olması, öğrencilerin tablet - bilgisayar - TV eksikliği, internet ulaşım ağı sorunu, ebeveyn eğitim düzeyi farklılığı gibi başlıca sebepler nedeniyle uzaktan eğitimin eğitimde fırsat eşitliğini Türkiye’de yoksul aleyhine daha fazla açmaktadır. Bunun için yüz yüze eğitimin sağlık içinde yapılma koşulları oluşturularak çocuklarımızın olabildiğince eşit eğitim alması sağlanmalıdır.’’
En Çok Okunan Haberler
- Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Kısıtlama kararları geliyor
- Müge Anlı kavgası bildiğiniz gibi değil
- Kılıçdaroğlu herkesten gizli nereye gitti?
- Erdoğan'dan 65 yaş ve üstü açıklaması
- Helikopterden atılma iddiaları doğru mu?
- Valilikten helikopterden atma iddiasına ilişkin açıklama
- Tartışmalı müdür dokunulmaz çıktı
- MHP şimdi de Rutkay Aziz'i hedef aldı!
- Maaşını dolarla alan yurttaştan ibretlik mektup
- Dikkat: Her an AKP üyesi yapılabilirsiniz!
Video Haberler
- Ankara'da sağlık emekçilerine saldırı!
- Esrarengiz olay karşısında büyük panik yaşandı
- Sürücünün vurup kaçtığı kişi bakın kim çıktı
- Oyuncu Birce Akalay'ı ağlatan görüntüler
- Kapkaç terörü kamerada!
- Skandal görüntülerin ardından o baba serbest bırakıldı
- Sınıfa sakin bir şekilde giren Emir ağlayarak çıktı
- Aleyna Çakır'a şiddet uyguladığı anlara ilişkin itiraf
- Kalın’dan sokağa çıkma yasağıyla ilgili flaş açıklama
- Önce marketi soydu, ardından çalışanı kaçırdı
En Çok Okunan Haberler
- Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Kısıtlama kararları geliyor
- Müge Anlı kavgası bildiğiniz gibi değil
- Kılıçdaroğlu herkesten gizli nereye gitti?
- Erdoğan'dan 65 yaş ve üstü açıklaması
- Helikopterden atılma iddiaları doğru mu?
- Valilikten helikopterden atma iddiasına ilişkin açıklama
- Tartışmalı müdür dokunulmaz çıktı
- MHP şimdi de Rutkay Aziz'i hedef aldı!
- Maaşını dolarla alan yurttaştan ibretlik mektup
- Dikkat: Her an AKP üyesi yapılabilirsiniz!