Eğitim-İş Sendikası Başkanı: Tamamen yüz yüze olmalı

22 Eylül 2020 Salı, 02:00

Eğitimde fırsat eşitliğinin en çok sağlanabildiği eğitim sürecinin her şeye rağmen devlet okullarında yapılan yüz yüze eğitim olduğuna dikkat çeken Yıldırım, şunları söyledi:

“Elbette salgının ülkemizde görüldüğü mart ayından bugüne MEB’in süreci tam algılayamayıp sanki salgın bitecekmiş gibi sırasıyla mayıs-haziran-eylül ayında tüm okulların normal eğitim-öğretime başlayacağı üzerine plan yapmaları, günümüzde yaşadığımız salgına okulların hazır olmamasının başlıca sebebidir.

EBA’nın aynı anda ancak bir milyon girişe uygun olması, öğrencilerin tablet - bilgisayar - TV eksikliği, internet ulaşım ağı sorunu, ebeveyn eğitim düzeyi farklılığı gibi başlıca sebepler nedeniyle uzaktan eğitimin eğitimde fırsat eşitliğini Türkiye’de yoksul aleyhine daha fazla açmaktadır. Bunun için yüz yüze eğitimin sağlık içinde yapılma koşulları oluşturularak çocuklarımızın olabildiğince eşit eğitim alması sağlanmalıdır.’’