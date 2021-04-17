Eğitim Sen Başkanı, öğretmenlerin aşılanmamasının kayıpları artırdığına işaret etti

17 Nisan 2021 Cumartesi, 04:00

Öğretmenlerin, öğrencilerin önceki yıl kazandığı yeterliklerle bir yıl sonrası arasında ciddi kayıpları olduğunu anlatan Kurul, “Ne uzaktan ne yüz yüze eğitim aldılar” dedi.

- En yakıcı mesele ile başlayalım. 40 günlük normalleşme sürecinde en az 26 öğretmen yaşamını yitirdi. Bu ölümler önlenebilir miydi, ölümlerin sorumluluğu kimde?

Covid-19 salgınında karşı karşı kalınan ağır tablo nedeniyle Sağlık Bakanı’na bu tablonun sorumlusunun kim olduğu sorulduğunda “herkes sorumlu” yanıtını vermişti. Oysa kısa süreli ciddi bir kapanma yerine aç-kapa önlemleri ile toplu ve kontrolsüz açılmalar ve etkisiz kapanmalarla bir yıl geçirdik. Önlem politikalarını muhalefet partileri, sendikalar, meslek örgütleri ve sivil toplumla tartışmayan, sağlık verilerini açık ve şeffaf biçimde kamuoyu ile paylaşmayan siyasal iktidar bu sonucun sorumlusudur. Herkese dağıtarak kendi sorumluluklarından kaçamazlar.

‘PİYASACI ANLAYIŞ’

- Aşılama tamamlanmamışken bazı okullarda yüz yüze eğitim sürecek...

Şu anda okulöncesi eğitim kurumları açık, ilkokullar kapalı ama aşıya ilkokul öğretmenlerinden başlandı. Bilimsel araştırmaların verileri incelenerek hangi öğretim düzeyinin ilk önce aşılanacağına karar verilebilirdi.

- Öğretmenlerin çok az bir bölümü aşılanmışken, futbolcular ve turizm çalışanlarına aşıda öncelik verildi. Sizce bu politikanın nedeni nedir?

Bu kararlar toplum sağlığını değil, ekonomiyi ve devletin ve piyasaların seçkinlerini önceleyen anlayışın sonuçları. Gelir ve servet sahipleri ya aşının olduğu ülkelere gidiyorlar ya da bir biçimde Türkiye’de aşıya ulaşıyorlar. Duyuyoruz ki aşı randevusuna gelmeyenlerin aşıları günün sonunda çağrılan kimi kişilere yapılıyor.

- Yaklaşık bir yıl boyunca öğrenciler uzaktan eğitim almak zorunda kaldı. Ortaya çıkan eşitsizlikleri de düşünürsek bu, öğrencilerin eğitim hayatında nasıl bir sonuç doğuracak?

En zayıf ve kırılgan çocuklar, yoksul öğrenciler, çalışan çocuklar, kız öğrenciler, anadili farklı olan, özel gereksinimli ve mülteci çocuklar. Ne var ki evde kapalı kalan her çocuk bu süreçten etkilendi. Öğretmenler, öğrencilerin önceki yıl kazandığı yeterliklerle bir yıl sonrası arasında ciddi kayıpların olduğunu belirtiyor. Siyasal iktidar bu süreçte çocukların ve öğretmenlerin sağlık ve eğitim hakkını önceleyen politika izlemedi. Ciddi öğrenme kayıpları yaşadılar, okullar açılabilirse bu kayıplar telafi programları ile kapanabilir. Ancak gerek Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu ve gerekse Milli Eğitim Bakanlığı’nın böyle bir hazırlık yaptığını henüz görmüyoruz.