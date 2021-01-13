Eğitime erişemeyen çocuklar karne notlarının zayıf olma ihtimalinden kaynaklı kaygılılar

13 Ocak 2021 Çarşamba, 06:00

Eğitim İş Sendikası Genel Başkanı Orhan Yıldırım, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin bu dönemki karne notlarının ders etkinliklerine katılım puanı üzerinden olacağına dikkat çekerek “İnternet bağlantı sorunu olan ya da aynı evde üç kardeşiyle tek bilgisayarı paylaşmak zorunda olan öğrencilerin notları nasıl değerlendirilecek?” diye sordu.

Karnelerin basılı mı yoksa dijital mi olacağına ilişkin açıklamanın henüz yapılmadığını hatırlatan Yıldırım, bu dönem için hareketliliğin azaltılması amacıyla dijital karne verilebileceğini söyledi.

Eğitim İş Sendikası Başkanı, “Notlar nasıl belirlenecek, öğretmenler neye göre değerlendirme yapacaklar” sorusunu şöyle yanıtladı: “Uzaktan eğitimle geçen bir yarıyılın notlarını öğrencilerin derslere katılımı, proje ve ödev başarısı belirleyecek. Performans çalışmaları yüz yüze, çevrimiçi veya e-posta gibi diğer elektronik ortamlarda yapılabilecek. Karne notları öğrencilerin her dersten bir sınav puanı, bir performans çalışması ve derse hazırlık, devam, aktif katılım, örnek davranışları gibi ders içi katılımlarına ilişkin performans puanları ile belirlenecek. Yani derse katılım da performans puanı olarak işlenecek. Öğrencinin katıldığı yarışmalar, konferanslar ve eğitimler de değerlendirilmeye alınabilecek.”

KALABALIK EVLER...

İnternet bağlantı sorunu olan ya da çok sayıda çocuğun tek bilgisayardan ders izlemek zorunda olduğu ailelerde öğrencilerin notlarının nasıl değerlendirileceği konusunun belirsizliğine dikkat çeken Yıldırım, şöyle devam etti: “Evde 3 kardeş olunca herkesin tableti, bilgisayarı, telefonu olmadığı için uzaktan eğitim derslerine katılmak zor oluyor. Telefonla da katılmak zor oluyor. Çünkü her an biri arayabiliyor, bu yüzden derslere katılamayan çok fazla öğrenci var. Aynı saate denk gelen derslerde katılım sağlayamayan kardeşler, televizyondan dersleri takip etmekte zorlanan çocuklar, interneti olmayan köyler var. Bu durumda olan öğrencilerin karne notları nasıl değerlendirilecek? Milli Eğitim Bakanlığı bu durumla ilgili kamuoyuna olumlu bir açıklama yapmalıdır.”

Yıldırım, yaklaşık bir yıldır uzaktan eğitim sürecini evde sabırla yürüten, sorumluluklarını yerine getiren öğretmeniyle kamera karşısında bağ kurmak gibi zorluğu başaran 18 milyon öğrencinin karnelerinde en azından bir performans notunun 100 puan üzerinden değerlendirilmesinin motivasyon kaynağı olacağını da sözlerine ekledi.