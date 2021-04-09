Eğlence ve Siyasal İktidar tartışmaları
Tarih Vakfı Ankara Tartışmaları’nın 9 Nisan Cuma günü 18.30’da başlayacak olan etkinliğinin konuğu Dr. Mehmet Kendirci.
Gazi Üniversitesi Kamu Yönetimi mezunu olan, Türk Siyasal Hayatı, Eğlence ve Eğlenme ve Dini ve La-Dini Ritüeller ile siyaset arasındaki ilişkiler üzerine çalışmalar yürüten, halen Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde çalışmakta olan Kendirci, “Erken Cumhuriyet Döneminde Eğlence ve Siyasal İktidar” başlıklı bir konuşma yapacak. Kendirci’nin araştırma sonuçları, Cumhuriyet’in bir taraftan Osmanlı imgesinden kendisini nasıl kurtarmaya çalıştığı diğer taraftan da kendi özgünlüğünü ön plana çıkartıp Cumhuriyet’i nasıl pekiştirdiğine işaret ediyor.
Çevrimiçi canlı etkinlik aşağıdaki linklerden izlebilir: https://zoom.us/j/99204878395 Meeting ID: 992 0487 8395 / Passcode: 554921 ve https://youtu.be/gls6zPfxJMM
Video Haberler
- AKP'li yurttaş: Bundan sonra CHP'liyiz
- Kılıçdaroğlu'nun simitçi çocukla dikkat çeken diyaloğu
- Esnafın 'erken seçim' sorusuna böyle yanıt verdi
- TBMM'de Kanırta kanırta büyükşehri alacağız tartışması
- Prof. Sözbilir'den 7.2'lik deprem uyarısı
- Tunç Soyer paylaştı: İzmir'in 400.001'inci yolcusu
- Kaza sonrası silahlar patladı, tekmeler havada uçuştu
- Küçük çocuğun tuvalette dehşet dolu anları
- Tacını zorla alan 2019 güzeli gözaltına alındı
- Apartmanın otoparkında 3 metrelik timsah yakalandı
En Çok Okunan Haberler
- CHP’de bir şeyler oluyor
- 'Ailem varlık içinde yokluk yaşattı'
- Gülen’in örgütü, amirallere ne dedi?
- Ayasofya İmamı görevden 'ayrıldı'
- Hiçbiri yaşamıyor olurdu
- Pervin Buldan'dan 3. yol mesajı
- Emekli amiraller için yeni gelişme
- Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs tablosunu paylaştı
- Coşkun Sabah'ın yeni işi belli oldu
- Papa’dan IMF ve Dünya Bankası’na mektup