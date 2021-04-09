Eğlence ve Siyasal İktidar tartışmaları

09 Nisan 2021 Cuma, 04:00

Gazi Üniversitesi Kamu Yönetimi mezunu olan, Türk Siyasal Hayatı, Eğlence ve Eğlenme ve Dini ve La-Dini Ritüeller ile siyaset arasındaki ilişkiler üzerine çalışmalar yürüten, halen Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde çalışmakta olan Kendirci, “Erken Cumhuriyet Döneminde Eğlence ve Siyasal İktidar” başlıklı bir konuşma yapacak. Kendirci’nin araştırma sonuçları, Cumhuriyet’in bir taraftan Osmanlı imgesinden kendisini nasıl kurtarmaya çalıştığı diğer taraftan da kendi özgünlüğünü ön plana çıkartıp Cumhuriyet’i nasıl pekiştirdiğine işaret ediyor.

Çevrimiçi canlı etkinlik aşağıdaki linklerden izlebilir: https://zoom.us/j/99204878395 Meeting ID: 992 0487 8395 / Passcode: 554921 ve https://youtu.be/gls6zPfxJMM