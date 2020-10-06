Eğlenceli-Bilgilendirici 17 Türkçe Podcast önerisi

06 Ekim 2020 Salı, 12:00

FULARSIZ ENTELLİK

Ekşisözlük’ün içerikli entrylerinin ve Savsatalar Ansiklopedisinin yazarı Immanuel Tolstoyevski’nin podcast serisi. Kapitalizm’den şiddete, sansürden ahlakçılığa, birbirinden farklı konuları akıcı şekilde yormadan ele alıyor.

BEN OKURUM

Deniz Yüce Başarır’ın Ben Okurum’un her bölümünde okuduğu ilgi çekici bir kitabı, kitabın ona hissettirdiklerini anlattığı, alıntılar paylaştığı ve dostlarıyla kitaplar hakkında sohbetler edttiği bir podcast serisi.

ÖZGÜR MUMCU VE ERAY ÖZER’LE YENİ HALLER

Özgür Mumcu ve Eray Özer’in merak ettiklerini öğrendiği, öğrendiklerini paylaştığı podcast serisi.

BOTANİTOPYA

Benan Kapucu tarafından hazırlanan Botonitopya bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şeyi dinleyip öğrenebileceğiniz bir podcast serisi.

MERDİVEN ALTI TERAPİ

20 yıldan fazladır terapiye giden Deniz Dülgeroğlu’nun yaşadığı absürt olayları akıcı bir şekilde anlattığı çok eğlenceli bir seri.

KALT’ın PODCAST’i

Ozan Akyol, Erman Çağlar ve yerine göre Hasan İnceler her hafta zihinlerini sözcükleri yardımıyla birbirlerine aktariyorlar. Beğenmezlerse de geri aktarıyorlar. Bilgilendirici,komik bir podcast serisi.

KAFEİNSİZ Sinema ve Dizi

Hem vizyon filmleri ve güncel dizilerle ilgili, hem de izlemeniz gereken filmler ve diziler üzerine eğlenceli bir podcast serisi .

YALANSAVAR

Sorgulayıcı düşünce ve bilimsel yönteme gönül vermiş bir grup bilim tutkunun bir araya gelmesiyle kurulmuş Yalansavar ekibinin resmi podcasti.

ZİHNİMİN KIVRIMLARI

Hayatımızın her yanını kaplayan teknoloji bizim isteğimizle mi şekilleniyor yoksa o mu bizi şekillendiriyor? Araçlarının aracı haline gelmiş insanoğlunun yüzleşmesine dair bir ifade tutanağı. Kuzuloğlu'nun iç gündeminden yola çıkarak hayata dair çok şey bulacağınız bu podcast serisi adeta bir iç hesaplaşma.

YERLİ MÜZİK

Müzik tarihçisi Murat Meriç’in küratörlüğünü üstlendiği 8 bölümlük podcast serisi. Türkiye tarihini şarkılar üzerinden okuyan Meriç, Türkiye’nin Osmanlı’ya dayanan ve cumhuriyet sonrası 1950’lerde hız kazanan Batılılaşma çalışmalarını, döneme ait taş plaklardan örneklerle değerlendiriyor.

RADYO TİYATROSU

Köklü TRT Arşivinin en nadide eserlerinden biri Radyo Tiyatrosu. Tuncel Kurtiz, Kenan Işık, Zeki Alasya ve daha bir çok eşssiz sanatçının rol aldığı sayısız yerli ve yabancı yapım ile masalsı bir destan. Biraz nostalji yapalım masumiyet çağımıza hatırlayalım diyenler için şahane bir podcast.

DİLİMİN UCUNDA KELİMELER

Kelimelere takıntılı olan Kirpi ve Hardal’ın her hafta gündemde olan kelimeleri anlamları üzerinden tartışıp eğlendikleri ve de eğlendirdikleri farklı bir podcast serisi

42 DAKİKA

Gürman Timurhan’ın Türkiye ve dünya gündemi,tarih,felsefe kültür hakkında muhabbeti dinlemeye değer..

AÇIK BİLİM

Kaan Öztürk, Tevfik Uyar ve Seydi Yavaş’ın bilim üzerine muhabbetlerini dinleyebileceğiniz oldukça faydalı bir podcast.

FİLM LOVERSS

FİLMLOVERS ekibinden Esen Tan, Güvenç Atsüren ve Utku Ögetürk sinema sektörüne dair sohbetler ettiği, kimi zaman çeşitli konularla gündemi değerlendirirken kimi zaman da filmleri derinlemesine incelendikleri bir podcast serisi. Biraz yavaş ancak oldukça faydalı bir podcast serisi.

EVRİM AĞACI İLE BİLİME DAİR HER ŞEY

Evrim Ağacı’nda yayınlanan içerikleriden seçilen yazıları yazarların seslinden dinleyebileceğiniz podcast serisi.

SOCRATES

Spora farklı bir bakış atmak isteyenler için Sokrates Dergi ekibinin futboldan motorsporlarına, sinemadan basketbola geniş bir yelpazede hazırladıkları podcast serisi.