EGM'den deprem üzerinden aşağılayıcı paylaşımlarda bulunanlarla ilgili açıklama
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), İzmir ve çevre illerde meydana gelen deprem üzerinden bölge halkına yönelik aşağılayıcı, tahkir ve tezyif edici paylaşımlarda bulunan 6 hesap kullanıcısının tespit edildiğini aktarıldı.
EGM'den yapılan yazılı açıklamada, "Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerince, kanunların verdiği yetki çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmektedir. Yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında; İzmir ve çevre illerde meydana gelen deprem üzerinden bölge halkına yönelik aşağılayıcı, tahkir ve tezyif edici paylaşımlarla halkın bir kesimini diğer bir kesimi aleyhine düşmanlığa ve/veya kin beslemeye alenen tahrik ettiği değerlendirilen 20 paylaşıma rastlanıldığı, yapılan 6 paylaşımın kullanıcısının tespit edilerek gerekli çalışmaların yapılması için adli mercilere intikal ettirileceği, konuya ilişkin takibat ve çalışmaların hassasiyetle devam ettiği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kaydedildi.
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