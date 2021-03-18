‘Ekonomi Reform Paketi’nin 850 bin esnafa getirdiği destek 280 TL
CHP İdari ve Mali İşler Başkan Yardımcısı Erol Bektaş, “Ekonomi Reform Paketi”nde müjde olarak açıklanan, 850 bin esnafa getirilen muafiyetle alınmaktan vazgeçilen vergi tutarının sadece 280 TL olduğunu söyledi.
Esnafa vergi reformu olarak açıklanan paketi yorumlayan Erol Bektaş, “Küçük esnaftan basit usule tabi olmaları şartıyla vergi alınmayacak. Türkiye’de Şubat 2021 itibarıyla bu şartları taşıyan esnaf sayısı 850 bin değil, tam olarak 816 bin 185” dedi.
Basit usuldeki esnafın vergi açısından yeterince avantajlı olduğunu belirten Bektaş, hükümetin 2021’de toplamayı planladığı 815 milyar liralık vergi içerisinde basit usule tabi esnaftan gelmesi beklenen tutarın yaklaşık 230 milyon TL olduğunu kaydetti.
‘STOPAJI KALDIRIN’
Bektaş, şu açıklamayı yaptı: “Müjde diye ilan edilen vergi muafiyeti ile devletin esnaftan almaktan vazgeçtiği bu vergi tutarı 816 bin 185 olan küçük esnaf sayısına bölünürse esnaf başına vazgeçilen vergi tutarı sadece 280 lira.”
Bektaş, desteklenmesi gereken grubun ise gerçek usulde vergilendirilen esnaf kesimi olduğunu belirterek şöyle konuştu:
“Türkiye’de asıl ağırlıklı esnaf grubu 1 ila 10 kişi çalıştıran grup. Maalesef açıklanan pakette sayıları 2 milyonu aşan gerçek usuldeki bu esnaf grubuna vergi muafiyeti yok. KDV, geçici vergi, kira stopajı, gelir vergisi ödüyor ve borçları zirvede. Bu grup, iktidardan anlamlı doğrudan gelir desteği, kredi borçlarında faizsiz erteleme ve vergilemenin durdurulmasını bekliyordu ama paket ile hayal kırıklığına uğradı. İktidar eğer samimi ise esnafın kira stopaj vergisini tamamen kaldırmalı.”
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