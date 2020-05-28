Ekonomik güven mayısta yüzde 20 arttı

28 Mayıs 2020 Perşembe, 11:16

Ekonomik güven endeksi koronavirüs endişeleriyle gerilediği tarihinin en düşük seviyesinden 2020 Mayıs'ta yüzde 20.4 artışla 61.7'ye yükseldi. Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.

TÜİK verilerine göre, ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Tüketici güven endeksi bir önceki aya göre Mayıs ayında yüzde 8,5 oranında artarak 59,5 değerini, reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre yüzde 18,0 oranında artarak 73,5 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 10,8 oranında artarak 51,1 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 5,0 oranında artarak 79,0 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 31,1 oranında artarak 58,5 değerini aldı.