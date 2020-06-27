Ekrem İmamoğlu ilk kez açıkladı: En büyük hayal kırıklığımdır

27 Haziran 2020 Cumartesi, 09:36

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, başkanlık koltuğundaki ilk yılı geride bıraktı. 23 Haziran 2020 günü Haliç Kongre Merkezi'nde “Birlikte başardık” sloganı ile düzenlediği değerlendirme toplantısında 16 milyon İstanbulluya hesap verdi.

İmamoğlu, tartışmalar ve gerginlikler içinde geçen bir yılın, kişisel hayatına etkilerini, sevinçlerini, kızgınlıklarını da SÖZCÜ HaftaSonu'nundan Özlem Güvemli'ye anlattı.

"KIZGINLIĞIMIN TARİFİ YOK"

İmamoğlu, İBB Başkanı olarak en çok kızdığı olayı şöyle anlattı:

"Sirkeci ve Haydarpaşa garlarının, kim olduğu belli olmayan birisine pas edilmesine, bizim hukuksuz şekilde ihaleden elenmemize çok kızmıştım. Hatta kızgınlığımın tarifi bile yok. Garın depo bölümlerinin topluma mal olacağı bir sürecin başlatılması yerine, kim olduğu belli olmayan bir şahsa verilmesine, bu konuda çaba gösterilmesine hâlâ katlanamıyorum. Hâlâ çok kızgınım. Bunun ikinci perdesi de var. Neredeyse 160 yıldır İBB'ye ait Galata Kulesi'nin ısrarla devletin başka bir kurumu tarafından alınma çabasına da kızgınım. Yangından mal kaçırır gibi sürecin işletilmesi yine çok kızdığım hususlardan biri oldu. Halkla bir arada iş yapmayı becerebilme duygusu ile hareket ettiğiniz zaman, İstanbul ve Türkiye o kadar büyük sorunları bir anda çözebilir ki… Bu beceriyi göstermeyip ‘elden alma' gayreti beni çok ama çok kızdırıyor."

"İYİ Kİ BAŞLATMIŞIZ"

İmamoğlu, bu süreçte en çok mutlu olduğu olayı ise şöyle açıkladı:

"Halk Süt dağıtım ekibinde yer alan, yeni işe girmiş pırıl pırıl gençlerimizin, çocukların süt sevincini anlatırken mutluluktan ağlamalarını unutamam. O toplantıyı unutamam, çok mutlu olmuştum. İyi ki çocuklar için bu projeyi başlatmışız. İyi ki her ay 115 bin çocuğumuzu mutlu ediyoruz. Umut ediyorum, bu mutluluğu daha da büyütürüz. Beni en fazla mutlu eden olay bu."

"EN BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞIMDIR"

İmamoğlu en büyük hayal kırıklığının deprem dururken Kanal İstanbul'un tartışılması olduğunu kaydederek şöyle devam etti:

"Hayal kırıklığı yaşadığım epeyce olay var aslında. Dikkat çekici olansa, İstanbul'un en büyük problemi deprem. Biz depremle mücadele etmek zorundayız, her anımızda bunu yaşamak zorundayız. İstanbul dediğimizde, Türkiye'yi hatta Avrupa'yı ekonomik olarak etkileyecek, 10 binlerce can kaybına sebep olacak deprem hususu dururken kentin gündemine ısrarla, inatla, anlamsız bir şekilde Kanal İstanbul'u tartışmak benim en büyük hayal kırıklığım. Bu uyarılarımıza rağmen, tek bir bilim adamının bunun savunmamasına rağmen, deprem dururken ‘Kanal İstanbul da Kanal İstanbul' diye çığırtkanlık yapılması benim; devletimiz, milletimiz ve şehrimiz adına en büyük hayal kırıklığımdır.

"BAĞIŞLARA BLOKEYE HÂLÂ ŞAŞIRIYORUM"

İmamoğlu bu süreçte en çok şaşırdığı olayı da şu şekilde anlattı:

"Milletin kendi iradesiyle, gönlünden koparak, şartsız biçimde belediyenin kampanyasına bağışladığı parayı bloke etme anlayışını, bu hırsı anlayamıyorum. Bu beni çok şaşırttı. Hâlâ inatla, kibirle buna müdahale edilmemesi, paraların serbest bırakılmaması, haksız şekilde o paranın bankada bloke edilmiş halde beklemesi… Hâlâ da şaşırmaya devam ediyorum. Bıraksa ne olacak? O yardımsever insanların milyonlarca lirası, yine ihtiyacı olan vatandaşlarımıza milyonlarca lira olarak dağıtılacak. ‘Çözün bu işi' diye her gün ısrar ediyorum. Bunu yaptığınız sürece millet size hakkını helal etmeyecek."

KOLTUĞA İKİ KEZ OTURDU RAKİBİNE 806 BİN FARK ATTI

Ekrem İmamoğlu, 31 Mart yerel seçimini 13 bin 729 oy farkı ile kazandı. 17 gün boyunca mazbatası verilmedi. 17 Nisan'da mazbatasını alarak koltuğuna oturan İmamoğlu, 18 gün görevde kaldı. YSK, İstanbul seçimini iptal etti. 23 Haziran'da tekrarlanan seçimde AKP adayı Binali Yıldırım'a 806 bin 767 oy fark atan İmamoğlu, 27 Haziran'da görevine başladı.