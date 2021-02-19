Ekrem İmamoğlu: "İstanbul’da kamunun, Alevi vatandaşlarımıza karşı borcu olduğunu düşünüyorum"

19 Şubat 2021 Cuma, 18:29

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz ve Çekmeköy Müftüsü Vehbi Akşit ile birlikte Alemdağ Merkez Camii’nde cuma namazını kılan İmamoğlu, sonrasında bölgedeki esnafı ziyaret etti. Ardından Alemdağ Mahallesi Cami ve Kuran Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği’ne geçen İmamoğlu’na, Çekmeköy Müftüsü Akşit de eşlik etti. Burada gerçekleşen mini toplantıda Alemdağ Mahallesi Muhtarı Cengiz Yıldız, dermek olarak inşa edecekleri Kuran kursu için yardım taleplerini İmamoğlu’na iletti. İmamoğlu, yanında bulunan çalışma arkadaşlarına, konunun İBB Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı’ya iletilmesi talimatını verdi.

"KARARLILIĞIMI GÖZLERİNİZDEN GELEN ENERJİDEN ALIYORUM"

İmamoğlu ve Akşit’in cami derneğinden sonraki adresi, Mimar Sinan Mahallesi’ndeki Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çekmeköy Cemevi oldu. Çoğunluğu gençlerden oluşan vatandaşlarla bir araya gelen İmamoğlu, cemevi girişinde çiçeklerle karşılandı. Gençlerle sohbet eden İmamoğlu, onlara, “Kararlılığınız gözlerinizden belli. Benim de kararlılığım, sizin gözlerinizden gelen enerjiyle var; onu bilin. Çok enerji alıyorum sizin gibi inançlı gençlerden. Çok güzel işler başaracaksınız. Biz, size sadece yol yapacağız, hazırlayacağız; sonrası sizin. Sizleri çok seviyorum, başarılar hepinize” sözleriyle seslendi. Çekmeköy Cemevi Derneği Başkanı Mehmet Yıldız da yaptığı kısa konuşmada, ziyaretlerinden dolayı İmamoğlu ve Akşit’e teşekkürlerini sundu. Alevi vatandaşların lokmalarını paylaşan İmamoğlu ve Akşit de birer konuşma yaptı.

"CEMEVLERİ İBADETHANEDİR; NOKTA"

İbadethane kavramının çok kıymetli olduğunu vurgulayan İmamoğlu, “Kimsesizlerin kimsesi olmak gibidir aslında Kur’an-ı Kerim’i anlamak. Böyle bir yolculuğu olduğu için tüm dünya coğrafyasında kabul görmüştür. Özellikle Anadolu İslam’ında, Anadolu Müslümanlığı’nda, inancında bizim yurttaşlarımızın, Alevilik kültürüyle büyüyen, yetişen insanlarımız için cemevleri ibadethanedir; nokta” dedi. İstanbul’da cemevlerini 12 yıldır çok yakından tanıyıp, gezdiğini belirten İmamoğlu, Alevi vatandaşların duygularını bu nedenle yakından anlama fırsatı bulduğunun altını çizdi. Cemevlerinin, kent içerisinde mekânsal anlamda geri bırakılmış olmasının kendisini hüzünlendirdiğini dile getiren İmamoğlu, “İstanbul’da yeni bir kültürden bahsetmiyoruz. Ben, İstanbul’da kamunun, Alevi vatandaşlarımıza karşı borcu olduğunu düşünüyorum. Bizim burada yapmaya çalıştığımız şey, Alevi vatandaşlarımızın cemevi girişimlerine katkı sunmak olacaktır” diye konuştu.

“KAMUNUN BU TÜR HİZMETLERİ LÜTUF DEĞİLDİR"

“Biraz önce, cuma namazında Alemdağ’daydım” diyen İmamoğlu, “Müftümüzle orada namazımızı kıldık. Orada da o bölge için önemli olan, Kuran kursu tasarımıyla alakalı bir katkı talebi oldu. Müftümüz de oradaydı. Ona da katkımızı sunmak istiyoruz. Adil bir yönetici olmak, hak teslimiyse, burada da size bunları yapmak hak teslimidir. Kamunun bu tür hizmetleri, bir lütuf değildir” ifadelerini kullandı.

AKŞİT: İNSANLAR BİRBİRLERİNİ TANIMADIĞI İÇİN YANLIŞ ŞEYLER DÜŞÜNEBİLİYORLAR

Çekmeköy Müftüsü Vehbi Akşit de sözlerine, “Önemli olan, insanların birbirleriyle kaynaşmasıdır” diyerek başladı. Yaklaşık bir yıldır Çekmeköy’de görev yaptığını belirten Akşit, şunları söyledi:

“5 yıl Kuşadası’nda görev yaptım. Göreve başladığımın ikinci gününde, Alevi derneğinin lokma aşına katıldım. ‘Bismillah’ dedik, orada canlarla tanıştık. Dolayısıyla derneğimizin başkanı ve yönetim kurulu üyeleriyle tanışmak istedim. İnşallah bize gelirseniz, bir kahve ikramında bulunuruz. İnsanlar, birbirlerini tanımadığı için, bazen yanlış şeyler düşünebiliyorlar. Ama tanıdıkça, konuştukça insanlar birbirini daha iyi anlıyorlar. Bu vesileyle, Başkan’ımızın Çekmeköy’e olan bu ziyaretini ben önemsedim. Özellikle bu ziyaretin bu bölümüne katılmak istedim. İnşallah, bu malum salgın bittikten sonra, güzel bir şekilde kaynaşırız, bir araya geliriz, konuşuruz, ortak, güzel şeyler yapmaya çalışırız. Bu vesileyle, Cuma’nızın hayırlar getirmesini diliyorum. Dün akşam Regaip Kandili’ni kutladık. Üç ayların da İslam alemi için, sizler için hayırlar getirmesini Rabbimiz’den niyaz ediyorum.”