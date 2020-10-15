Ekşi Höyük kazı çalışmalarında 8 bin 600 yıllık kemikten iğne bulundu

15 Ekim 2020 Perşembe, 12:47

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fulya Dedeoğlu başkanlığındaki ekip tarafından, Denizli'nin Çal ilçesindeki Ekşi Höyük'teki kazı ve restorasyon çalışmaları devam ediyor. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri anılarak sürdürülen çalışmalarda, dokumacılıkta kullanıldığı değerlendirilen 8 bin 600 yıl öncesine giden kemik iğne ve ağırşaklar tespit edildi.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Üniversitemiz akademisyenleri Anadolu’nun zengin, kültürel mirasının gün ışığına çıkarılması çalışmalarına akademik katkı sunmaya devam ediyorlar. Cumhurbaşkanlığı kararı ile 2020 yılından itibaren Ekşi Höyük kazı çalışmaları Ege Üniversitesine tahsis edildi. Edebiyat Fakültemiz Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Fulya Dedeoğlu Konakçı’nın başkanlığında sürdürülen, yaklaşık 3.5 ay süren çalışmalarda 8 bin 600 yıl öncesine giden mimari yapılardan dokuma ile ilişkilendirilebilecek kemik iğne ve ağırşaklar bulundu. Tarihe, sanata, ekonomiye, turizme ve jeoarkeolojiye ışık tutan bulguları bilim dünyasına kazandıran kazı ekibimizi tebrik ediyorum” dedi.

EKŞİ HÖYÜK

Denizli İli Çal İlçesi’nde yer alan Dayılar mahallesinin yaklaşık 1 kilometre doğusunda ve deniz seviyesinden 812 metre yüksekliğe sahip bir tepe üstü yerleşim yeri olan Ekşi Höyük, günümüzden 8 bin 700 yıl öncesine tarihlenen tabakalarına sahip oluşu ve Batı Anadolu’nun en eski yerleşimlerinden biri olmasının yanı sıra bölgenin tek Neolitik Dönem kazısı olma özelliği ile dikkat çekiyor.



