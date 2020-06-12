Ela Quality Resort Genel Müdürü Ufuk Gezgin: ‘Antalya’da yüzde 50 kayıp olur’

12 Haziran 2020 Cuma, 06:00

Antalya Belek’te faaliyet gösteren Ela Quality Resort Genel Müdürü Ufuk Gezgin, normal şartlarda nisan ayında açılış yapılan sezonu henüz açamadıklarını belirterek, yeni normalleşme içinde yönlerini bulmaya çalıştıklarını söyledi.

Haziran ayının normalde yoğun geçen Belek bölgesinde bir otel dışında tamamen kapalı olduğunu ve 1 Temmuz sonrasında açılışların hızlanacağını kaydeden Gezgin, “Yüzde 98 oranında havayoluna bağlıyız. Bu yıl Antalya’ya gelecek turist sayısı yüzde 50 düşebilir. Ancak 2023’te 2019 rakamlarına ulaşabiliriz” dedi.

Gezgin, krizle birlikte her şey dahil sisteminin bir anda bitmesinin mümkün olmadığını, büfelerin cam arkasında kalacağını ve misafir ile temasının kesileceğini ifade etti.

MÜSTAKİL TATİL

İnsanların tatillerini olabildiğince izole bir şekilde yapmak istediklerini belirten Ela Quality Resort Genel Müdürü Ufuk Gezgin, “Tesisimizin sahip olduğu geniş alan sayesinde misafirlerimiz sosyal mesafe konusunda problem yaşamadan açık havada vakit geçirebilecekler. Şimdiden özellikle çocuklu ailelerin yoğun talep gösterdiği müstakil göl evlerimizde, misafirlerimizin otele giriş yaptıktan sonra lobi, merdiven, koridor, asansör gibi ortak alanları kullanmasına gerek kalmayacak" dedi.

Uzun süre evde kapalı kalan misafirlerin geniş yeşil alanlarda yürüyüş, spor yapabileceklerini söyleyen Ufuk Gezgin, “Ödüllü çocuk klübümüz Everland Q City ve buradaki aktivitelerin yanında çocukların evde kapalı kaldıkları günlerin acısını çıkarmalarını sağlayacağız” şeklinde konuştu.

Geniş sahilde Belek’in denizinden faydalanabilecek misafirlerin ayrıca, yarı olimpik, aktivite, dinlenme ve sessiz alan havuzları gibi birbirinden farklı 10 havuzda suyun keyfini çıkarabileceklerini söyleyen Gezgin, “Aile konseptinde sektöre yön veren otelimiz müstakil tatil anlayışında da yine sektörde öncü olacak. Bölgenin en büyük müstakil konseptli tesisimizde uluslararası normlardaki tedbirleri ve hijyen kurallarını uygulayan Ela Quality, misafirlerine bireysel tatil anlayışını farklı boyutta sunacak” şeklinde konuştu.