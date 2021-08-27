Elektrik faturaları neden yüksek geliyor? “Vatandaşın ne ödediği gizleniyor”
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, son bir yılda yüzde 30, son üç yılda ise yüzde 122 oranında zamlanan elektrik faturalarının şeffaf olmadığına dikkat çekti. CHP’li Akın, “Vatandaştan elektrik faturalarında ne ödediği gizleniyor” dedi.
CHP Enerji ve Altyapı Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, 1 Temmuz’da yapılan yüzde 15 oranındaki zammın ardından kabaran faturaların karartıldığını söyledi. CHP’li Akın’ın yaptığı yazılı açıklama şöyle:
“ELEKTRİKTE SON ÜÇ YILDA ARTIŞ YÜZDE 122 OLDU”
“Türkiye’de elektrik faturaları son bir yılda yaklaşık yüzde 30 oranında artmıştır. Ekonominin şahlanacağı iddiasıyla hayata geçirilen Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin üçüncü yılında elektrik faturalarındaki artış yüzde 122 oranını bulmuştur. Vatandaşlarımızın özellikle 1 Temmuz 2021 tarihinde yapılan yüzde 15 oranındaki zammın ardından gelen faturalara haklı olarak tepki göstermiştir.
“VATANDAŞI MÜŞTERİ OLARAK GÖRÜYORLAR”
Elektrik faturalarının sürekli artması günümüzde temel bir hak olan elektrik hizmetinin vatandaşlarımıza kamusal değil, adeta bir müşteri mantığıyla ulaştırıldığını göstermektedir. İktidar elektrik hizmetinde vatandaşı müşteri olarak görmektedir. İktidarınızda ucuzlayacağı ve hizmetin kalitesinin artacağı vaadiyle elektrik dağıtımı özelleştirilmiştir. 21 bölge halinde özelleştirilen elektrik dağıtımı, faturaları daha da artırmış, dağıtım hatlarında yeterli yatırımın yapılmaması nedeniyle sık sık elektrik kesintileri yaşanmaya başlanmıştır.
“FATURALARDAKİ BEDELLER GİZLENİYOR”
Elektrik faturalarına yansıyan dağıtım bedeli, elektrik üretim şirketlerine verilen YEKDEM desteği gibi doğrudan ya da dolaylı olarak vatandaştan alınan bedeller de gizlenmektedir. Dağıtım bedelinin faturanın neredeyse yüzde 30’unu oluşturduğu, enerji şirketlerine verilen desteğin payının ise yüzde 25’i bulduğu ifade edilmektedir. Başka bir deyişle vatandaşa fatura edilen bedelin yarısından fazlası elektrik tüketim maliyeti değil, şirketlere verilen dağıtım bedeli ve destekleme ödemesine gitmektedir. Vatandaşlardan elektrik faturalarında ne ödediği gizleniyor. Vatandaşın ödediği faturadaki her ayrıntıyı bilmeye hakkı var.”
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