Elektrik fiyatları 3 ay artmayacak
Elektriğe gelecek 3 ay boyunca zam yapılmayacağı bildirildi. Doğalgazda ise, konut hariç, yüzde 12.5'e varan indirim var.
Elektrik fiyatları 3 ay artmayacak. BOTAŞ ise sanayi ve elektrik üretiminde kullanılan doğalgaz fiyatında yüzde 9.7 ile 12.5 arasında indirim yaptı. İndirim konutta kullanılan doğalgaz fiyatları için geçerli olmayacak.
Konuyla ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.
Dönmez paylaşımında "BOTAŞ'tan sanayicimizin kullandığı doğalgaza indirim hayırlı olsun. Yeni normalde sanayimizin çarkları daha hızlı dönecek, ekonomik toparlanmamız hız kazanacak. Doğalgaz maliyetlerindeki %9,7 ila %12,5 arası düşüş, üretim ve istihdama pozitif yansıyacak" ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- Otobüste maske tartışması kamerada
- İstanbullular akın etti! Plaj doldu taştı
- Beyoğlu'nda engelliye darp
- Beyoğlu'nda korkutan anlar! Yollar trafiğe kapatıldı
- Koronavirüse karşı müjdeyi duyurdu!
- Boynuzlu horoz görenleri şaşırtıyor
- 5 gün içinde 5 kadın dehşeti yaşadı! O anlar kamerada
- Bursa'da silahlı, keserli sopalı kavgada ortalık karıştı
- Ali Babacan çarpıcı anketin sonuçlarını açıkladı!
- İstanbul'da skandal eğlencenin görüntüleri!