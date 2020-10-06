'Elele Hareketi’nden İzmir'in suyu için İZSU'nun açtığı davaya destek
İzmir'de "Efemçukuru için Elele Hareketi", Efemçukuru altın madeninin kapasite arttırmasına ilişkin İZSU’nun açtığı davaya destek verdi. Yapılan basın açıklamasında 16 Ekim’de yapılacak keşif çalışmalarına İzmirliler davet edildi.
"Efemçukuru için Elele Hareketi", İzmir’in önemli su havzalarından Efemçukuru’ndaki madencilik faaliyetlerine karşı İZSU Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen hukuk mücadelesinde destek verdi. "Efemçukuru için Elele Hareketi"nin Efemçukuru altın madeninin kapasite arttırmasına ilişkin İZSU’nun açtığı davaya yurttaşların müdahil olmasına ilişkin İzmir Bölge İdare Mahkemesi önünde yapılan basın açıklamasına Elele Hareketi birleşenlerinin yanı sıra Karşıyaka ve Gaziemir Belediye Başkanları da destek verdi.
Basın açıklamasını okuyan Barış Özel, İzmir’in su havzası Efemçukuru’nda 9 yıldır altın çıkartan Kanadalı Tüprag şirketin kapasitesini 2.5 kat arttırmak için aldığı ÇED olumlu kararına karşı dava açan İZSU’nun yanında olduklarını kaydetti. Ağır metal içeren minerallerin suda çözünürlüklerinin arttığını ve bu nedenle yeraltı sularının kirlendiğini hatırlatan Özel, Efemçukuru’nda altın madeni istemediklerini bir ifade etti. Özel, “Su hayattır, bütün yurttaşların sağlıklı, temiz suya ulaşma hakkı vardır. Bu hakkımız için İZSU’nun yanında yer alıyoruz. 16 Ekim’deki Efemçukuru keşfine bütün duyarlı yurttaşlarımızı bekliyoruz. Altıncı şirket güzel kentimizi terk edene kadar suyumuzu, toprağımızı yani geleceğimizi koruma mücadelemiz sürecek” dedi.
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