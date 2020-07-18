Elizabeth Tuganova Önbaş, 700 kilometre uzaklıktaki bakımevine gönderildi

18 Temmuz 2020 Cumartesi, 06:00

71 yaşındaki sanatçıya maddi manevi yardımcı olan Uluslararası Aktivist Sanatçılar Birliği Başkanı ve şair Ümit Yaşar Işıkhan, yaşanan duruma tepki göstererek “Bu sanatçıya yapılan sürgündür. Devletin bir sanatçıyı barındıracak odası yok mu?” dedi. 1949 yılında Moskova’da dünyaya gelen ünlü ressam Tuganova Önbaş, 1990 yılında Türkiye’ye yerleşti.

20 yıldır Datça, Marmaris ve Fethiye’de yaşamını sürdüren sanatçı, Türkiye’nin değişik kentlerinde resim sergileri açtı. Tabloları koleksiyonerler tarafından kapışılan ressam, yıllardır Türk, Rus ve Gürcü kültürleri arasında bir köprü kurarak birçok etkinlik düzenlemesine rağmen son yıllarda rahatsızlığı nedeniyle tek başına kaldı.

Yalnız başına yaşayamayan Elizabeth Tuganova Önbaş’a, Datça Belediyesi, Datça Kaymakamlığı ve üyesi bulunduğu Uluslararası Aktivist Sanatçılar Birliği tarafından destek verildi. Fethiye’de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı özel yaşlı bakımevine yerleştirildi. Ancak iki hafta önce kimseye haber verilmeden Niğde’in Bor ilçesinde bulunan özel bakımevine gönderildi. Kendi rızası olmadan ve haber verilmeden yapılan nakil için bakımevinde yer olmadığı gerekçe gösterildi.

Sanatçının izni olmadan başka bir yere götürülmesine Uluslararası Aktivist Sanatçılar Birliği Başkanı Dr. Ümit Yaşar Işıkhan, tepki gösterdi. Elizabeth’in önemli bir değer olduğunu, kendisi ve aktivistlerin sürekli yanına giderek yardımda bulunduğunu dile getiren Işıkhan, “Sanatçı Önbaş’ın talebi olmadan sürgüne gönderilmesine şaşırdık. Gerekçe olarak yer olmadığı ifade ediliyor. Devletin veya belediyelerin hiçbir bakımevinde bir kişilik odası yok mu? Ege Bölgesi’nin bir iline neden gönderilmedi? Devletin sanatçıya sahip çıkmasını istiyoruz” diye konuştu.