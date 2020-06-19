Elleriyle serptikleri karakılçık buğdayının hasadını yaptılar

19 Haziran 2020 Cuma, 13:54

İzmir Büyükşehir Belediyesi ata tohumu karakılçık buğdayının üretimini İzmir’de yeniden hayata geçirdi. Menemen’in bereketli topraklarına kendi eliyle serptiği karakılçık tohumlarının boy vermesinin sevincini yaşayan Başkan Soyer, biçer dövere binerek üreticilerle birlikte hasat yaptı. Başkan Soyer, karakılçık buğday tarlasından atalık tohumu yaygınlaştırma çağrısı yaparak bu projenin Türkiye'ye ilham vermesini diledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi kaybolmaya yüz tutmuş karakılçık buğdayını İzmir’in bereketli topraklarıyla yeniden buluşturdu. İthal tohum yerine yerel tohum üretmek ve buğday üreticilerine destek sağlamak için Menemen, Ödemiş ve Tire’de geçtiğimiz yıl ilk kez toprakla buluşan karakılçık buğdayının hasadı başladı. “Başka bir tarım mümkün” diyerek çalışmalarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, geçtiğimiz hafta Ödemiş ve Tire’nin ardından bugün de Menemen’de karakılçık buğdayı hasadını başlattı. Başkan Soyer,Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy ile birlikte biçer dövere binerek tarlada hasat yaptı. Hasat programına İzmir Köy-Koop Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Neptün Soyer, Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un eşi Dilek Soyer, muhtarlar ve üreticiler katıldı.

BAŞKAN SOYER: GURURLUYUZ

Geçtiğimiz yıl "Kurda, kuşa, aşa" diyerek kendi elleriyle serptiği ilk karakılçık tohumlarının boy vermesinin mutluluğunu yaşayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Menemen Belediyesi'ne ait bu araziye geçtiğimiz yıl atalık karakılçık tohumlarımızı ekmiştik. Gururluyuz çünkü o günden bugüne boyumuzu aşan başakları görmek ve bunun ekmeğe dönüşeceğini, insanların karnını doyuracağını bilmek mutlu ediyor. Toprak böyle bir şey. Eğer emek verirseniz,değer verirseniz karşılığını veriyor. Toprakta nankörlük yoktur" dedi.

Pandemi sürecinin tüm dünyaya toprakla uyumlu, doğayla barışık olmamız gerektiğini öğrettiğine dikkat çeken Soyer, şunları söyledi: "Kendi kendine yeten ekonominin şartı üretmekten geçiyor. Ben Menemen'de birlikte çalıştığımız değerli belediye başkanı arkadaşım Serdar Aksoy'a çok teşekkür ediyorum. Bunun tüm Türkiye'ye ilham vermesini diliyorum. Belediyecilik artık sadece çöp toplamak, yol yapmaktan ibaret değil. Üretimi desteklemek, üreticiyi desteklemek de belediyeciliğin asli görevleri arasına girdi. Seferihisar Belediye Başkanlığı dönemimden beri biz hep bu anlayışla çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

AKSOY: HASAT BİZİM İÇİN BAYRAMDIR

Karakılçık buğdayını Menemen ovalarıyla buluşturan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e teşekkür eden Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy ise "Başkanımız Tunç Soyer bizeciddi destek verdi, öncülük etti. Hasat zamanı bayram zamanıdır. Eskiden çocukların doğumuyla alakalı 'hasat zamanında doğdu' denirdi. Hasat bizim için bayramdır. 'Ne ekersen onu biçersin lafı' da boşuna söylenmiş değildir. Biz de Başkanımızın desteği ile şimdi ektiğimizi biçiyoruz. Ata tohumlarımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz."

KARAKILÇIK BUĞDAYI İZMİR'İN OVALARINA GERİ DÖNDÜ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in Seferihisar Belediye Başkanlığı döneminde başlattığı atalık tohum karakılçık buğdayını yaygınlaştırma projesi, İzmir ölçeğine taşınarak kentin tüm ovalarını karakılçık buğdayıyla buluşturmayı hedefliyor. Menemen’de 300 dönümlük araziye geçen Kasım ayında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ilk atalık tohumları serperek projeyi başlatmıştı. Yine geçtiğimiz yıl İzmir Köy Koop-Birliği'nin Ödemiş Demircili Kooperatifi'ne verdiği destekle üreticiler tarafından 100 dönümlük araziye karakılçık buğdayı ekilmiş, Tire'de Kahrat Köyü'nde İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen karakılçık buğdayı Tire Belediyesi'ne ait 50 dönümlük arazide toprakla buluşmuş, geçtiğimiz haftada da bu iki ilçede karakılçık buğdayının hasadı başlamıştı. Seferihisar'da ise dört yıldır 500 dönümlük alanda karakılçık buğdayı üretiliyor. Hasadın ardından üretilen karakılçık buğdayı üreticilerden alınarak bir kısmı tohum olarak saklanacak, kalanından un ve ardından ekmek elde edilerek halka ulaştırılacak.