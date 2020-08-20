Elneny, Beşiktaş'a veda etti
Elneny, "Dün İstanbul'da son günümdü ve taraftarlar bana gösterdikleri sevgiyle bunu çok duygusal hale getirdi" dedi.
Beşiktaş'ın geçen sezon başında bir yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı Mohamed Elneny, siyah beyazlı kulübe veda etti.
Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Elneny, "Dün İstanbul'da son günümdü ve taraftarlar bana gösterdikleri sevgiyle bunu çok duygusal hale getirdi. Beşiktaş taraftarları: Gerçekten etkilendim ve her zaman minnettar olacağım. Yönetime ve takım arkadaşlarıma: Şampiyonlar Ligi'ne katılım ile biten unutulmaz bir sezon geçirdik. Her şey için teşekkürler" ifadelerini kullandı.
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