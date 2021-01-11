Elon Musk Signal dedi, başka bir Signal'in hisseleri arttı

11 Ocak 2021 Pazartesi, 09:22

Tesla CEO'su Elon Musk Perşembe günü Twitter takipçilerine şifreli mesajlaşma uygulaması Signal'i kullanmalarını önerdi. Musk'ın önerisinin ardından takipçileri isim benzerliği nedeniyle yanlışlıkla "Signal Advance" isimli başka bir şirkete yatarım yaptı.

Şirketin hisseleri Perşembe günü yüzde 527, Cuma günü ise yüzde 91 artarak 60 sentten 7.19 dolara yükseldi.

Musk'ın bahsettiği Signal ise kar amacı gütmeyen bir kuruluş tarafından işletiliyor ve Facebook Messenger, WhatsApp ve Apple'ın mesajlaşma hizmeti gibi mesajlaşma uygulamalarına bir alternatif olarak hizmet verşyor. Bu Signal'in, Signal Advance ile hiçbir ilgisi olmadığını açıklığa kavuşturmak için Musk Cuma günü tekrardan Tweet attı.