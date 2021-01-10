Signal nedir? Signal ücretli mi? İşte Signal'in özellikleri...
WhatsApp'ın yeni gizlilik sözleşmesi tartışmaları beraberinde getirdi. Yeni sözleşmenin ardından birçok teknoloji meraklısı WhatsApp'ın en popüler alternatiflerinden biri olan Telegram'ın ve Elon Musk'ın önerdiği Signal uygulamasının özelliklerini araştırıyor. Peki Signal nedir, ücretli mi? Signal'in özellikleri nelerdir? Signal güvenli mi? İşte Signal hakkında bilinmesi gerekenler...
WhatsApp'ın, 8 Şubat 2021'de geçerli olacak gizlilik ilkelerine ilişkin kullanıcılara WhatsApp üzerinden onay vermeleri isteneceği bir bildirim geleceğine ilişkin yaptığı açıklamaların ardından pek çok kullanıcı yeni platformları deneyimlemeye başladı.
WhatsApp'ın kullanıcı gizliliğini hiçe sayan yeni gizlilik politikaları sonrası Telegram ve Signal, Türkiye'de en çok indirilen uygulamalar arasına girdi. Play Store'da WhatsApp'ı geride bırakmayı başaran her iki uygulama da büyük ilgi görmeye başladı.
Elon Musk'ın geçtiğimiz günlerde Twitter üzerinden yaptığı "Signal kullanın" paylaşımı sonrası sıkça adını duyuran uygulama, Türkiye'de kullanılan mesajlaşma uygulamaları listesinde WhatsApp'ı geride bıraktı.
Use Signal— Elon Musk (@elonmusk) January 7, 2021
Telegram, Android uygulama mağazası Play Store'da şu anda Türkiye'deki en popüler mesajlaşma uygulaması konumundayken, hemen ardından Signal, üçüncü sırada ise WhatsApp geliyor.
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Son olarak Signal, bugün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Facebook'un yaptığı reklam hamlesine tepki göstererek, şu ifadeleri kullandı:
"Facebook muhtemelen reklamları satın almaktan daha çok satmak konusunda rahat gözüküyor ama insanlar App Store'da 'Signal' araması yaptığında en iyi sonuç olmak için yapmaları gerekeni yapacaklardır.
Not: Signal'de asla reklam olmayacak çünkü verileriniz bizim değil, sizin ellerinizde."
Peki Elon Musk'ın önerdiği Signal uygulamasının özellikleri nelerdir?
-"Gizlilik isteğe bağlı bir seçenek değil, Signal'in çalışma şeklidir. Her ileti, her arama, her zaman" ifadelerini kullanan Signal uçtan uca şifrelemeye sahip.
-Yazılı, sesli iletiler, fotoğraflar, videolar, GIFler ve dosyaları ücretsiz olarak paylaşılabiliyor.
-SMS ve MMS ücretlendirmesine tabii olmamanız için Signal telefonunuzun veri bağlantısını kullanıyor.
-Uzun mesafe ücretlerine tabi olmadan, ses ve görüntülü arama yapılabiliyor.
-Kullanıcılar çıkartma paketleri oluşturup paylaşabilir
-Grup sohbetleri oluşturulabilir
-Reklam içermez
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