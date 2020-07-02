Elon Musk'tan koronavirüs ile mücadelede yeni adım
Elon Musk sahibi olduğu Tesla koronavirüse karşı aşı çalışması yapan CureVac için tesis inşa edeceğini açıkladı.
Görsel: Reuters
Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın sahibi olan Elon Musk, koronavirüs ile olan mücadele kapsamında yeni bir adım atıyor.
Geçtiğimiz günlerde ABD'deki Tesla fabrikalarının bir kısmını solunum cihazı üretmek için yeniden dizayn eden Musk, şimdi de Alman şirket ile birlikte hareket etme kararı aldı.
Reuters'ta yer alan habere göre, Tesla, koronavirüse karşı aşı çalışması yapan CureVac için Almanya'da tesis inşa edecek. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Elon Musk, Tesla'nın Alman CureVac firması için 'Mikro RNA fabrikası' kuracağı bilgisine yer verdi. Alman firma proje kapsamanda taşınabilir mRNA üniteleri üretmeyi planladığını açıkladı. Ancak Elon Musk cephesinden konu ile ilgili detaylı bir bilgi henüz gelmiş değil.
Kaynak: NTV
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