Emekli Yunan büyükelçisinden Türkiye açıklaması: "Türkiye Akdeniz ülkesidir"

27 Şubat 2021 Cumartesi, 11:22

Yunanistan’da gazeteci Giannis Laskarakis’e konuşan İoakimidis, Miçotakis'in yürüttüğü dış politikaya eleştiri yönelterek Türkiye'yle ilgili açıklamalarda bulundu. Yunanistan ile Türkiye arasında gerçekleştirilen istikşafi toplantılarına birçok kez katılan Emekli Büyükelçi İoakimidis,”Yunan-Türk ilişkilerinin normalleşmesi, 2 ülkenin kalkınmasında ve özellikle Trakya ve Doğu Ege adalarında olumlu etkiler yaratacaktır” diye konuştu.

Emekli Büyükelçi İoakimidis,Türkiye’nin de bazı konularda haklı olabileceğini ifade eden İoakimidis, “Bir gerçek var o da Türkiye’nin Akdeniz’de olup bitenlerden dışlanamayacağıdır. Türkiye bir Akdeniz ülkesidir. Elbette uluslararası hukuka saygı göstermesi şartıyla katılmalıdır” dedi.

KKTC ve GKRY arasında gerçekleştirilen müzakerelere ilişkin de değerlendirmelerde bulunan İoakimidis, "Ne yazık ki, 2004’te Annan planıyla ve 2017’de Crans Montana’da iki toplumlu federasyon çözümü için geçmişte sahip olduğumuz iki fırsatı terk ettik" ifadelerini kullandı.