Emekliye bayram ikramiyesi ne zaman verilecek?

10 Temmuz 2020 Cuma, 09:47

Emekliye ikramiyesi ne zaman verilecek? Emekliye bayram ikramiyesi ne kadar? soruları emekli ve yakınları tarafından soruluyor. Emeklilere ramazan ve kurban bayramları öncesinde ikramiye veriliyor. İşte 2020 emeklilerin bayram ikramiyesi ile ilgili detaylar...

Önceki yıllarda emeklilere verilen bayram ikramiyesi 1000 lira. Ramazan Bayramı için de emeklilere 1000 lira ikramiye verildi.

Kurban Bayramı öncesinde yatırılması beklenen emeklilerin bayram ikramiyesi için henüz bir tarih belirlenmedi. Ancak emeklilerin Kurban Bayramı öncesinde yani 30 Temmuz'a kadar ikramiyelerini alması bekleniyor.

EMEKLİYE RAMAZAN BAYRAMI İKRAMİYESİ ERKEN YATTI

Bu sene Mayıs ayı sonunda idrak edilen Ramazan Bayramı ikramiyeleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında öne çekilerek Nisan ayı başında yatırılmıştı.