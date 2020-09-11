Emine artık gülüyor

11 Eylül 2020 Cuma, 05:00

Balçova Belediyesi Engelli Hakları Masası’nın çabalarıyla tedavisi yaptırılan Emine, artık özgürce gülebiliyor.

TEDAVİ OLDU

Emine Ercandoğdu, kardeşleri Kadir ve İbrahim gibi engelli olarak dünyaya geldi. Annelerini küçük yaşta kaybeden çocuklara babaları Hasan Ercandoğdu, hem analık hem de babalık yaptı. Çocuklarının her sorunuyla ilgilenen baba Hasan Ercandoğdu zor yaşam koşullarına rağmen hastane hastane gezerek çocuklarına çare bulmaya çalıştı. Emine’de küçük yaşlarından itibaren sürekli tedavi gördü. Ancak hem hastalığının etkileri hem de kullandığı ilaçların yan etkileri ile bir süre sonra dişleri çürümeye başladı. Emine Ercandoğdu’nun problemini Balçova Belediyesi Engelli Hakları Masası yetkilileri duydu. Özel bir hastane ile yapılan görüşmelerin ardından Emine’nin diş tedavisi anestezi şartları altında gerçekleştirildi. Tedavinin ardından eskisi gibi yemek yiyip gülebilen Emine’nin ilk ziyaretçisi de Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya oldu. Başkan Fatma Çalkaya, “Belediye olarak bu şekilde rahatsızlığı olan çocuklarımızın diş tedavilerine veya ailelerin desteğe ihtiyaç duydukları diğer konularda yardımcı oluyoruz. Emine’yi ve ailesini de 15 yıl önce böyle bir tedavi sırasında tanımıştım. İyi ki tanımışım. Onların bir gülüşü benim için ömre bedel” diye konuştu.