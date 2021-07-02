Emir Aşarı podyuma alıştı

02 Temmuz 2021 Cuma, 12:12

Bu sezon Tezmaksan’ın sponsorluğunda yarışan Emir Aşarı takım arkadaşı Moran Gott ile 4 saatlik yarışın ilk bölümünde direksiyona geçen isim oldu. Mücadelenin ilk bölümünde Gott liderliği elinde tuttu ancak Emir'in eski takım arkadaşı Oliver Frisse, 20 saniyelik farkı kapatarak Gott'u yakalamayı başardı.

Emir, direksiyona geçtikten sonra eski takım arkadaşını yakalamayı başardı ve üç BMW 325i, V4 klasmanının liderliği için mücadele etmeye başladı. Ne yazık ki şanssızlık bu noktada Emir'i buldu ve yaşadıkları bir mekanik arıza nedeniyle araç düzlüklerde 30km/s'a kadar hız kaybetmeye başladı.

Takım aracı pitlere çağırıp ECU'yu sıfırlamaya çalışsa da, problem tamamıyla çözülemedi ve Emir 5. sıraya kadar geriledi. Son stintte tekrar direksiyona geçen Moran, sorunlara rağmen üçüncü sıraya çıkmayı başardı ve Sorg Rennsport ekibine podyumu getirmiş oldu.