Formula 1 Avusturya GP’de Max Verstappen hata yapmadı

27 Haziran 2021 Pazar, 17:19

İlk iki antrenmanda ve sıralama turlarında pistin en hızlı ismi olan Max Verstappen, ilk sıradan başladığı yarışta hata yapmadı ve sezonun dördüncü yarışını kazandı.

Geçtiğimiz hafta Fransa’da zafere ulaşan Verstappen, bugün de kazanarak bu sezon ilk kez üst üste iki yarış kazanmış oldu. Fransa’da ikinci olan Sergio Perez ise yarışı dördüncü sırada bitirdi.

İLK TURDA ÜÇ PİT

Yarışın startında tüm pilotlar sorunsuz bir kalkış yapmasına rağmen Charles Leclerc, Nicolas Latifi ve Pierre Gasly ilk turun sonunda pite girmek zorunda kaldı. Leclerc, kanadında hasar olduğunu söylerken Latifi ve Gasly lastik patlattı.

Gasly, yapılan kontrollerin ardından yarışa devam edemedi. Gasly’nin ilk virajda sorun yaşaması sonrasında Antonio Giovinazzi spin attı ve kısa bir süre için sarı bayrak sallandı.

Yarışın ilk turunda Leclerc’in ön kanadının sağ bölgesinde Alonso’nun temas etmesi sonucunda kırık meydana geldi.

FREN SORUNU

Şampiyona lideri Max Verstappen yarışın farklı bölümlerinde takım telsizinden frenlemede sorun yaşadığını söyledi. 32. ve 52. turlarda fren pedalında sorun olduğunu belirten Hollandalı pilota pit duvarı, sorunun curblerden kaynaklandığını söylendi.

Verstappen, curb kullanmadığını ve sorunun farklı bir şeyden kaynaklandığını yinelemesinin ardından yapılan kontrollerde fren hatasının 10. virajdaki curb kullanımından kaynaklandığı ifade edildi.

RED BULL’DAN KRİTİK HATA

Formula 1’in en iyi pit stop yapan takımı olan Red Bull, uzun bir aranın ardından ilk kez hata yaptı. Sergio Perez’in pite geldiği 27. turda sol arka lastiği takamayan Red Bull ekibi Meksikalı sürücüye yaklaşık iki saniye kaybettirdi. Hata sonrasında Perez dört sıra kaybederken Bottas’ın arkasında düştü.

FERRARI YARIŞTAN İSTEDİĞİNİ ALDI

Charles Leclerc, ilk turda yaşadığı sorunla birlikte 18. sıraya kadar geriledi. Monakolu pilot ekstra bir pit yapmış olmasına rağmen iyi bir yarış temposu yakalayarak yedinci oldu. Leclerc ayrıca günün sürücüsü seçildi.

Bir diğer Ferrari pilotu Carlos Sainz ise McLaren pilotu Daniel Ricciardo ile birlikte ilk bölümü en uzun geçiren pilotlardan birisi oldu. Buna rağmen Sainz, arka sıralara düşmezken yarışı altıncı sırada tamamladı.

EN HIZLI TUR DENEMESİ

Yarışın son bölümünde farkın 16 saniyeye kadar çıkmasıyla birlikte Lewis Hamilton pite gelerek en hızlı tur denemesi yaptı. İngiliz pilot son turda yumuşak hamur lastikle attığı turda istediğini aldı ve en hızlı tur puanının sahibi oldu.

Yarışı ilk üç sırada bitiren pilotların açıklamaları şöyle:

Max Verstappen: Hiçbir zaman yarışın nasıl gideceğini bilmiyorsunuz ama araçta çok iyi bir denge yakaladım. Yarışın sonunda ve başında lastik dengesini iyi koruduk. Kazanmamız çok önemliydi. Gelecek hafta da kazanmamız gerekiyor.

Lewis Hamilton: Bugün yarışta biraz yalnızdım. Nerede zaman kaybettiğimizi bilmiyorum. Düzlüklerde çok zaman kaybediyoruz ama yine de zorlamaya devam etmemiz gerekiyor. Endişelenmiyorum. Daha hızlılar. Elimizden geleni yapmaya çalışacağız.

Valtteri Bottas: Başladığım yerden sonra en iyi sonuç sanırım bu olurdu. Gelecek hafta da burada yarışacağız ve iyi olan şey de bu. Savunma yapabildiğimizden dolayı memnunum. Uzun süredir podyuma çıkmamıştım. Gelecek hafta daha sorunsuz bir yarış umut ediyorum.

Yarış sonunda oluşan sıralama şöyle:

1.Max Verstappen - Red Bull

2.Lewis Hamilton - Mercedes

3.Valtteri Bottas - Mercedes

4.Sergio Perez - Red Bull

5.Lando Norris - McLaren

6.Carlos Sainz - Ferrari

7.Charles Leclerc - Ferrari

8.Lance Stroll - Aston Martin

9.Fernando Alonso - Alpine

10.Yuki Tsunoda - AlphaTauri

PİLOTLAR KLASMANI

1. Max Verstappen : 157 puan

2. Lewis Hamilton : 139

3. Sergio Perez : 96

4. Lando Norris : 86

5. Valtteri Bottas : 74

MARKALAR KLASMANI

1.Red Bull : 252 puan

2.Mercedes : 212

3.McLaren : 120

4.Ferrari : 108

5.AlphaTauri : 46