Emircan Türkiye’nin gururu oldu
Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin milli okçusu Emircan Haney, Avrupa Okçuluk Gençlik Kupası’nda Türkiye’yi temsil etti, altın madalya kazanarak şampiyonu oldu.
Slovenya'nın Catez kentinde 17-22 Mayıs tarihleri arasında Avrupa Okçuluk Gençlik Kupası düzenlendi. 18 ülkeden 220 sporcunun katıldığı yarışmada Muğla Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği sporcusu Emircan Haney, Milli takım adına yarıştı. Emircan Haney, çeyrek finalde İtalyan rakibini 148-141, yarı finalde Polonyalı rakibini 147-141, finalde takım arkadaşı Batuhan Akçaoğlu’nu 141-133 yenerek Avrupa şampiyonu oldu ve altın madalyayı Türkiye'ye kazandırdı.
'HEDEF AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU'
Emircan Haney “Muğla’ya ve ülkeme Avrupa Şampiyonluğu kazandırdığım için çok mutluyum. Avrupa şampiyonu olmak gurur verici. Şimdiki hedefim Ağustos ayında Polonya’da düzenlenecek Dünya Gençler Okçuluk şampiyonluğunda ülkemi başarıyla temsil etmek” dedi.
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün; “Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk’ün ülkemizi emanet ettiği ve çok güvendiği gençlerimize fırsat verildiğinde neleri başarabileceklerinin en güzel örneklerinden birini Emircan Haney bizlere Avrupa Şampiyonu olarak gösterdi. Kilometrelerce uzakta ülkemizi ve Muğlamızı gururlandırdı. Bu başarıda emeği geçen sporcumuzu, değerli Antrenörü Dr. Ejder Sözen’i ve tüm ekibi kutluyorum. Fikri, vicdanı, irfanı hür, Atatürk’ün yolunda zeki, çevik sporcularımız hedeflerini 12’den vurmaya, ay yıldızlı bayrağımızı göndere çekmeye devam edecek” dedi.
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