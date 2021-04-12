Emir'den Bakan Koca'ya: Kaç doz Biontech aşısı çöpe gitti?

12 Nisan 2021 Pazartesi, 15:41

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek'in "Randevusuna gelmeyenler olduğu zaman o kişinin aşısı çöpe gidiyor. Çünkü bu aşının saklama koşulları nedeniyle aşı eritildikten sonra tekrar dondurmanız mümkün değil" sözleri TBMM gündemine taşındı.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yazılı olarak yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde Türkiye'nin COVID-19 salgınına karşı aşı yarışında geride kaldığına ve bugüne kadar yeterli miktarda aşı tedarik edemediğine dikkat çekip şu ifadeleri kullandı:

"Aşılama hızı çok yavaş ilerlerken Türkiye’nin bugüne kadar Biontech aşısından yalnızca 4.5 milyon doz tedarik edebildiği bilinmektedir. Buna karşın, İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, Biontech aşısı için “Randevu alıp gelmeyenler nedeniyle aşıların ziyan olduğu” ifadesini kullanmıştır. Tükek, aşının 6 dozluk flakonlar halinde -70 derecede saklandığını ve randevusuna gelmeyenler nedeniyle çözdürülen her flakonda bir ya da iki dozun çöpe gittiğini belirtmiştir. Her bir doz aşı, salgına karşı mücadelede çok kıymetlidir ve dolayısıyla söz konusu durum, Sağlık Bakanlığınca mutlaka araştırılmalıdır.”

ÖNÜNE NASIL GEÇİLECEK?

Emir, Bakan Koca’ya şu soruları yöneltti:

"-Türkiye genelinde şu ana kadar kaç doz Biontech aşısı, randevuya gelmeyenler nedeniyle çöpe gitmiştir?

-Sağlık Bakanlığı, söz konusu sorunun önüne geçebilmek için bir planlama yapmış mıdır?

-Yapıldıysa nasıl bir yolla sorunun önüne geçilmesi planlanmaktadır?”