Muharrem İnce, koronavirüse yakalandığını duyurdu

CHP'den ayrılarak yeni parti kurma çalışmaları kapsamında “Memleket Hareketi”ni kuran Muharrem İnce koronavirüse yakalandığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
12 Nisan 2021 Pazartesi, 09:10
Muharrem İnce, koronavirüse yakalandığını duyurdu
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CHP'den ayrılarak "Memleket Hareketi"ni kuran ve yeni parti kurma hazırlıklarını sürdüren Muharrem İnce, koronavirüse yakalandı.

İnce, koronavirüse yakalandığını sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu.

"Corona test sonucum pozitif çıktı. Benimle temaslı olanların test yaptırmalarını ve kendilerini karantinaya almalarını rica ediyorum" diyen İnce, "Arayan, soran, mesaj atan herkese çok teşekkür ederim. Sağlığınıza dikkat edin, sağlıklı, güzel günlerde buluşacağız" ifadeleri kullandı.





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