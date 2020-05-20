Emniyet 511 çocuğu SMS ile buldu
Emniyet Genel Müdürlüğü, başta Rabia Naz Vatan olmak üzere şüpheli çocuk ölümlerini araştırmak üzere kurulan TBMM Araştırma Komisyonu’na gönderdiği raporda, “bir çocuğun kaybolduğu veya bulunabileceği bölgedeki cep telefonu kullanıcılarına gönderilen SMS’lerle 511 kayıp çocuğun bulunduğunu” belirtti.
Emniyet Genel Müdürlüğü’nün hazırladığı raporda, “sosyal medya ve mobil iletişim ağlarının çok fazla kullanılmasının, kayıp şahısların bulunmasında faydalarının kaçınılmaz olduğu” vurgulandı. Bu kapsamda “Kayıp Alarmı Projesi’nin yaşama geçirildiği” belirtilen raporda, “Proje ile çocuğun kaybolduğu veya bulunabileceği bölgedeki cep telefonu kullanıcılarına bilgileri SMS olarak iletilmektedir. Ayrıca sosyal medya aracılığıyla kayıp çocuğa ait bilgiler Facebook ve Twitter sosyal medya hesabı sayfalarından da yayınlanmaktadır. Proje kapsamında kayıp müracaatı yapılan 511 çocuk bulunarak ailesine teslim edilmiştir” denildi. Raporda, kırsalda kaybolan çocukların sağ olarak bulunabilmeleri için kaybolma anından itibaren ilk 24 saatlik zaman diliminde ulaşılması için “koku ve iz takibi yeteneğine sahip köpeklerin yetiştirildiği” de vurgulandı. 94 kayıp vakasında bu köpeklerin şahısların bulunmasına katkı sağlandığına dikkat çekildi.
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