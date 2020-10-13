Emniyet Genel Müdürlüğünden, "sahte içki" açıklaması

13 Ekim 2020 Salı, 14:07

İzmir, Kırıkkale, Mersin, Muğla, Aydın, İstanbul, Trabzon, Karabük ve Zonguldak'ta cuma gününden bu yana sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle yaşamını yitirenlerin sayısı 45'e ulaştı. 30'u aşkın kişi de hastanelerde tedavi altında.

Can alan olayla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğünden açıklama yapıldı. Açıklamada, "Sahte-kaçak içki ölümleri sonrasında 16 bin 737 litre etil alkol, 3 bin 253 litre ve 2 bin 495 şişe sahte alkollü içki ele geçirildi." bilgisi verildi.

Açıklamanın devamında da ölümlerin sebebi şu şekilde açıklandı: "Zehirlenmeler, dezenfektan olarak kullanılan etil alkol bazlı yüzey temizleyici sıvılara içki aroması karıştırılmasından dolayı yaşandı" ifadeleri kullanıldı.

"OLASI KASITLA ADAM ÖLDÜRMEK" SUÇUYLA YARGILANIYORLAR

Sahte içki üretimi ve satışı yapanlar için olayın sonucuna göre farklı ceza uygulamaları bulunuyor. Ölümle sonuçlanan olaylarda temin eden ve satanlar, "olası kastla adam öldürmek" suçundan 20-25 yıl hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Alkol zehirlenmesi sonucu kalıcı olarak bir duyunun, organının kaybedilmesi durumunda ise istenilen ceza "olası kastla yaralama" suçundan en az 5 yıl oluyor. Geçici körlük gibi müdahaleyle tedavi edilebilen sonuçlarda da sanıklar hakkında 4 ay ila bir yıl hapis cezası isteniyor.