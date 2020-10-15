Emre Akbaba'ya yeni sözleşme işte şartlar

15 Ekim 2020 Perşembe, 16:32

Galatasaray sözleşmesi sezon bitecek olan Emre Akbaba’ya yeni bir sözleşme teklif etmeye hazırlanıyor.

2018/19 yaz transfer döneminde büyük fedakarlıklarla Galatasaray’a transfer olan ancak yaşadığı sakatlık sorunları sebebiyle istikrarlı bir şekilde forma şansı bulamayan Emre Akbaba’nın sözleşmesi sezon sonu eriyor. Sarı kırmızlı ekip Akbaba’nın sözleşmesini uzatmak isterken yapılacak görüşmelerde oyuncunun yıllık maaşının 1 milyon Avro üzerinden görüşülmesini istiyor. Şu anda Galatasaray’dan 1,75 milyon Avro maaş alan ve pandemi sebebiyle maaşında %15’lik indirimi kabul eden Emre Akbaba ile Galatasaray yönetimi 2 yıllık yeni bir sözleşme imzalamak istiyor. Akbaba’nın 1 milyon Avro’yu ve 2 yıllık sözleşmeyi kabul etmemesi halinde, Galatasaray Yönetimi, sözleşme görüşmelerini Mayıs ayı sonuna bırakarak seçim sonrasında yeni ya da devam edecek olan yönetimin bu kararı vermesini planlıyor.