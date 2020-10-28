Emre'nin Fenerbahçe'deki görevi belli oldu

28 Ekim 2020 Çarşamba, 14:20

Fenerbahçe Kulübü, eski futbolcusu Emre Belözoğlu'nu sportif direktörlük görevine getirdi.

Ülker Stadı'nda Emre Belözoğlu için gerçekleştirilen imza törende, kulüp başkanı Ali Koç ile yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu.

Emre'nin bir kağıt üzerine değilde Fenerbahçe forması üzerine imza atarak kendisini 1 yıllığına sarı-lacivertli renklere bağlaması dikkati çekti.

Burada konuşan Ali Koç, sportif direktörlük modeline inancının devam ettiğini dile getirerek, "Bugün geldiğimiz noktada yeni sportif direktörümüz olarak Emre Belözoğlu'nu açıklıyoruz. Birçok sorumluluğu var. Bizim özelimizde en büyük sorumluluk futbol takımımızın geleceğini dizayn etme. Bu en önemli görevlerinden biri." ifadelerini kullandı.Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevini yürüten Emre Belözoğlu için resmi imza töreni yapıldı. Törende başkan Ali Koç da açıklamalarda bulundu. Emre Belözoğlu'nun Türk futbol tarihinin en önemli oyuncularından biri olduğunu belirterek sözlerine başlayan Koç, "Yanımda Emre Belözoğlu var. Türk futbol tarihinin en önemli, en başarılı oyuncularından biri. Gerek Türkiye'de gerekse Avrupa'daki en değerli 5 ligin 3'ünde yıllarca oynamış biri. Her başarılı futbolcu, futbolu bıraktıktan sonra başarılı olacak diye bir şey yok. Emre bu yaz itibarıyla yeni bir kariyere yelken açıyor. Birazcık geriye gidelim. Yıl 2018-2019... Kış ayları. Fenerbahçe çok kötü gidiyor, hiç beklemediğimiz sonuçlar alıyoruz. Ben Göksel Gümüşdağ'ın da izniyle Emre Belözoğlu ile bir görüşme yaptım. Dertleştik. 'Benim yerimde olsan ne yapardın' dedim. O gün görüşlerini benimle paylaşmıştı. O noktada Emre'nin sezon sonunda bize geleceği belli değildi. Ben ona ne yapacağını sordum. İtalya'ya taşınıp İtalyancasını makale yazacak kadar geliştirmekti. Gönlünde yatan kariyer hedefi Türkiye'nin en başarılı teknik adamı olmaktı" dedi.

"YENİ SPORTİF DİREKTÖRÜN EMRE BELÖZOĞLU OLDUĞUNU AÇIKLIYORUZ"

Transfer döneminin yıldızının Emre olduğunu ifade eden Koç, "Emre sezon sonunda bize yeşil ışık yaktı ve kaptan olarak yuvasına geri döndü. 7. haftada şampiyonluğun en büyük adayı olan Fenerbahçe çok sancı çekti. Sezon içinde pandemi sürecini yaşadık, hocamızla yollarımızı ayırdık. Emre sadece takım kaptanı değil, yeri geldiğinde bir lider gibi sıkıntılı süreci aşmamız için birden çok fazife üstlendi. Bütün görüşlerini bizlerle paylaştı. Emre'nin bana söylediği, doğru bir futbol aklımızın olmadığıydı. Onunla beraber bu aklı geliştirmek üzere yola çıktık. Hoca seçiminde de Emre ile oturup tartıştık. Sonra tek tek transferleri yapmaya başladık. Manevra alanımız da çok yoktu. Emre'nin şapkadan tavşan çıkardığını gördük. Tabii ki bu bir ekip işi ama her ekibin lideri vardır. Transfer döneminin yıldızı Emre oldu.

Türk futbolun, futbolun kalbinden gelen kişilerle yönetilmesinin ne kadar doğru olduğunu anladık. Sportif direktörlük modeline inandığımızı söylemiştim. Yaşadığımız tatsız olaylara rağmen bu inanç değişmedi. Yeni sportif direktörün Emre Belözoğlu olduğunu açıklıyoruz" şeklinde konuştu.



