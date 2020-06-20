En fazla üyeye sahip ikinci işçi konfederasyonunun kıdem tutumu belirsiz

20 Haziran 2020 Cumartesi, 06:00

İşçilerin en temel haklarından olan kıdem tazminatı konusunda değişiklik çalışmaları devam ederken, 666 bin 303 üyesiyle ikinci en fazla üyeye sahip işçi konfederasyonu olan Hak-İş’in bu konudaki tutumunun ne olduğu bilinmiyor.

Bakanlıkta ve Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleştirilen toplantılara katılmasına karşın Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan dün itibarıyla kamuoyuna yönelik hiçbir açıklama yapmadı. Arslan adına genel başkan vekili Osman Yıldız değerlendirmede bulundu. Ancak konu hakkında konfederasyonun tutumunun ne olduğu yine anlaşılamadı.

‘ZAMANLAMA YANLIŞ’

Sendikalardaki en önemli gündem konusu da şu anda kıdem tazminatı. En fazla üyeye sahip 3 işçi konfederasyonu sırasıyla Türk-İş, Hak-İş ve DİSK. Değişiklik konusunda Türk-İş ile DİSK görüşlerini dile getirdi. Ancak Hakİş’in bu konuda tutumunun ne olduğu anlaşılamadı. Hak-İş, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından yapılan sunum toplantısına da katıldı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşmede de Türk-İş ile birlikte Hak-İş de yer aldı.

Ayrıca DİSK, Üçlü Danışma Kurulu’nun üyesi olmasına karşın iki toplantıya da davet edilmedi. Toplantılara katılan Hak-İş’in değişiklik hakkındaki görüşünün ne olduğu hakkında kamuoyuna bir açıklama yapılmadı. Sadece bakanlıktaki sunum sırasında Hak-İş’in “zamanlamanın” yanlış olduğunu dile getirdiği öğrenilebildi. Hak-İş’ten konu ile ilgili açıklama önceki gün genel başkan vekili Osman Yıldız’dan geldi.

Yıldız, Hak-İş Başkanı Arslan’ın görüşmeleri hakkında bilgi verdi. Ancak Yıldız da değişiklik hakkında ne düşündüklerini açıklamadı. Yıldız, Arslan’ın bakanlıkta ve Cumhurbaşkanlığı’nda yapılan toplantılara katıldığını anımsatarak gündemde yer alan kıdem tazminatı bağlamında yapılmak istenilen değişikliklerin yanı sıra çalışma hayatına ilişkin Hak-İş’in görüş, problem ve önerilerinin iletildiğini bildirdi.

Yıldız, şunları kaydetti: “Görüşmede, Cumhurbaşkanımızın sosyal diyaloğa verdiği önem memnuniyetle görülmüştür. Arslan, kıdem tazminatı konusunda, işçilerin beklentileri, haklar, süreç gibi konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunmuş, konfederasyonumuz Hak-İş’in görüşleri, sorunlar ve yaklaşımımızı bir bütün olarak ortaya koymuştur. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tarafların süreçlere katılımını sağlaması ve ortaklaştırma arayışlarına her zaman olduğu gibi değer verdiğini görmekten büyük memnuniyet duyduk. Bu çerçevede, sosyal taraflar arasındaki diyaloğun her zaman güçlü olmasını arzu eden Hak-İş Konfederasyonu olarak, bundan sonra da diyaloğun güçlendirilerek artırılacağını belirtmek istiyoruz.”

Yıldız’ın açıklamasına göre Hak-İş’in görüşleri hükümete iletildi. Ancak bu görüşlerin ne olduğu hâlâ kamuoyuna açıklanmadı.