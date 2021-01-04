Endonezya, Sinovac aşısının uygulamasında yaklaşımını değiştirdi

04 Ocak 2021 Pazartesi, 14:16

Türkiye’nin de aldığı, Çin menşeili CoronaVac’ın aşılama programının haftaya başlayacağı üst düzey Endonezyalı bir bakan tarafından duyuruldu. Yaklaşık 700 bin doz aşının geniş çapta dağıtıldı, ancak ülkenin Gıda ve İlaç Dairesi’nden (BPOM) uygulama izini bekleniyor. Ekonomi Bakanı Airlangga Hartarto, BPOM tarafından beklenen verilerin Brezilya ve Türkiye’den gelen klinik araştırma bulgularına dayandığını belirtti.

Ancak Endonezya aşı programında farklı bir strateji izleyecek. Reuters haber ajansının aktardığına göre, sürü bağışıklığına daha hızlı ulaşabilmek ve ekonomiyi hızla canlandırabilmek için aşı uygulamasında yetişkinlere öncelik verecek.

Aşılama kampanyasına başlamış olan İngiltere ve ABD gibi ülkeler solunum sıkıntısı çeken ve riskli kategoride yer alan yaşlılara öncelik gösterdi. Reuters haberinde, Endonezya’nın önce sağlık çalışanları ve devlet memurlarının ardından yetişkinlere aşı uygulanmasının değerlendirilmesi konusunda uzman görüşlerine yer verdi.

YETERLİ VERİ YOK

Haberde, “Çin şirketi Sinovac Biotech tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının kitlesel aşılama programıyla başlamayı planlayan Endonezya’nın, ülkede gerçekleştirilen klinik deneylerin 18-59 yaşları arasındaki insanları içerdiği için aşının yaşlı insanlar üzerindeki etkisine ilişkin yeterli veriye henüz sahip değil” bilgisine yer verildi.

Endonezya Sağlık Bakanlığı’ndan üst düzey yetkili, Siti Nadia Tarmizi tarafından Reuters’a yapılan açıklamada, “Aslında genel eğilimin dışına çıkmıyoruz. Yaşlılara yönelik aşılama planlarına karar vermek için ülkenin ilaç düzenleme kurumlarından uygulama tavsiyesinin beklendiğini” belirtti.

ÖLÜM ORANLARINI ETKİLEYEMEYEBİLİR

Avustralya Ulusal Üniversitesi'nde Bulaşıcı Hastalıklar Profesörü Peter Collignon ise “Endonezya'nın stratejisinin hastalığın yayılmasını yavaşlatabileceğini, ancak ölüm oranlarını etkilemeyebileceğini” ifade etti.