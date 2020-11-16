Enerji Bakanlığı’yla ilişkili olarak yurtdışında kurulan kamu şirketleri Türkiye’ye getiriliyor

16 Kasım 2020 Pazartesi, 06:00

“Türkiye’deki ihale kanunlarının kısıtlayıcılığı” nedeniyle yurtdışında kurulduğu belirtilen şirketlerin, Türkiye’ye getirilme gerekçesi ise “olası yaptırım” korkusu.

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, “Bu durum, dış politikada yaşanan sorunların yansımasıdır. Devlet korkmuş, yurtdışındaki şirketlerini Türkiye’ye taşıyor” dedi.

Teklifin komisyon görüşmelerinde, bakanlığın Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Süleyman Önel, şirketlerin yurtdışında faaliyet göstermek üzere kurulduğunu belirtirken, Türkiye’deki yasaları eleştirdi.

Önel, “yurtdışında daha esnek bir çalışma metodu olduğunu, Kamu İhale ve Kamu İhale Sözleşmeleri kanunlarının alım ve satım konularında muazzam bir kısıtlama getirdiğini, bu nedenle hızlı bir şekilde çalışılamadığını” söyledi.

‘YAPTIRIM KARARI ALINDI’

Jersey Adaları’nda kurulan şirketler olduğunu kaydeden Önel, şirketlerin burada “vergi kolaylıkları” nedeniyle kurulduğunu söyledi.

Önel, şirketlerin Türkiye’ye getirilmek istenmesinin gerekçesi olarak ise “yaptırım tehdidini” gösterdi.

Önel, “Son dönemde Türkiye aleyhine, ülkemizin şirketleri hakkında da bazı kamu kurum kuruluşları hakkında da yaptırım kararı alındı. Bu şirketler bizim için hayati öneme sahip şirketler. Türkiye’ye karşı bir yaptırım kararı alınırsa o kararın buradaki bir şirket hakkında uygulanması bizim elimizde” dedi.

CHP’li Bakırlıoğlu, yurtdışında kurulan şirketlerin “vergi cennetlerinde kurulan kamu şirketleri” olduğunu belirtirken, “Türkiye’ye getirilecek şirketlerin her türlü mali ve idari denetimden; kamu ihale yasası ve vergi mevzuatından muaf tutulacağını” kaydetti.

Bakırlıoğlu, “Bunlar devlete ait kurumlar. Bu şirketler Türkiye’de olacak, sanki yurtdışındaymış gibi birçok imtiyaz verilecek, hiçbir mevzuata tabi olmayacak, denetlenmeyecek. Bu durum, aynı zamanda dış politikada yaşanan sorunların yansımasıdır. Türkiye hiçbir döneminde bu kadar dış yaptırım tehdidi altında kalmamıştır. Devlet korkmuş, yurtdışındaki şirketlerini Türkiye’ye taşıyor” dedi.

‘AYAK BAĞI GÖRÜYORLAR’

Türkiye’de en çok değiştirilen kanunların kamu ihale, imar ve maden kanunları olduğuna dikkat çeken Bakırlıoğlu, teklif ile “Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) ve bağlı ortaklıkları ile yurtdışında kurdukları şirketlerin” de Kamu İhale Kanunu’ndan muaf olacağına dikkat çekti.

Bakırlıoğlu, “Bürokratlar, bakanlık temsilcileri; kanunları, özellikle Kamu İhale Kanunu’nu ayak bağı olarak görüyor. AKP hükümeti ilk günden beri bu kanuna ısınmadı. Yeni bir istisna, muafiyet ile karşı karşıyayız. Bunu kabul etmemizin imkânı yok” ifadelerini kullandı.