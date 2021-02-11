Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez'den 'TANAP' açıklaması

11 Şubat 2021 Perşembe, 16:27

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Türkiye bugün itibarıyla TANAP aracılığıyla 9,4 milyar metreküp doğal gaz almıştır." dedi.

Dönmez, "Üçüncü yüzer LNG depolama ve gazlaştırma ünitesi (FSRU) bu yıl faaliyete geçecek ve doğal gaz altyapımıza esneklik sağlayacak." diye konuştu.

Bakan Dönmez, ticaret faaliyetlere önemli katkı sağlayacak doğal gaz vadeli işlemler piyasasının İstanbul Enerji Borsası bünyesinde bu yıl açılacağını söyledi.