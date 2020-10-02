Enginyurt'tan Davutoğlu'na: Yarım yamalak konuşmasın

02 Ekim 2020 Cuma, 14:27

MHP'den ihraç edilen Bağımsız Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, TBMM’de basın toplantısı düzenledi.

Enginyurt, Türksat uydu kiralarının dolar karşılığında ödenmesini eleştirerek, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a “Yerel televizyon kanallarının ödemesi imkansız hale gelmiştir. Yerel televizyonlara sahip çıkmaya davet ediyorum” diye seslendi.

“CUMHURBAŞKANLIĞI SEMBOLİK OLMALI”

Parlamenter sisteme dönüş ile ilgili daha önceki açıklamasının anımsatılması üzerine Enginyurt, şu yanıtı verdi:

“Türkiye’nin milliyetçilik, adalet ve demokrasi noktasında kazanımlarının daha güçlü hale gelmesi gerektiğine inancındayım. Başkanlık sistemi diye ifade edilen sistem yüzde 50 artı 1’e dayanmaktadır. AKP’ye ve Cumhur İttifakı’na eskisi gibi 50 artı 1 düzeyinde değil. Dün Ordu milletvekillerinden bir tanesi, ‘bürokratlar bizi dinlemiyor’ diyor. Başkanlık sisteminde milletvekilinin hiçbir önemi kalmadı. Bürokratlar telefona çıkmıyor. Hesabı milletvekili veriyor. Ordu’ya şehir hastanesi yapılması gerekiyor hala temel atma ve ihale yok. Muhatap milletvekili. Milletvekili, Sağlık Bakanı ya da yardımcılarıyla görüşecek, görüşemiyor. Ben diyorum ki cumhurbaşkanı sembolik olmalı. Parlamenter sistem güçlendirilmeli.”

İYİ PARTİ AÇIKLAMASI

İYİ Partili milletvekillerine, "Yakında siz de gelirsiniz grup kuracak sayıya ulaşırız, TBMM Başkanı’ndan rica edelim bize arkada daha rahat edeceğimiz bir bölüm ayırsın" dediği yönünde çıkan haberlerin sorulması üzerine Enginyurt, şunları kaydetti:

"Herhangi bir çalışmamız yok. Bir espriden ibaretti. İYİ Partili arkadaşlar dün gruba katılmamışlardı. Ben de bir tweet atmış ve 'Bağımsız bir milletvekili olarak sizleri yanıma bekliyorum' demiştim. Dolayısıyla bu 11 arkadaş da partilerinden memnun değilse ki, memnun olmadıkları görülüyor çünkü çizildiler, ötelendiler, dışlandılar, talepleri yerine getirilmedi, bağımsız sıralarının artırılması gerektiğini söyledim. Bağımsız sıralarına TBMM Başkanı'nın yer ayırmasını talep ettim. Olay budur."

14'E YAKIN MİLLETVEKİLİ HUZURSUZLUK İÇİNDE

"İYİ Partili milletvekillerinin istifalarını öngörüyor musunuz?" sorusuna Enginyurt, "Açıklamalara dayanarak söylüyorum. Basında okuduklarım itibarıyla 14'e yakın İYİ Parti milletvekili huzursuzluk içinde olduğu, Sayın Akşener ile görüşmelerinde talepleri olduğu söyleniyor. Bu talepleri yerine getirilmezse, bir karşılık bulacağı ifade ediliyor. Buna dayanarak söyledim." yanıtını verdi.

“BAKANIN SÖYLEDİKLERİ DOĞRU”

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir’in COVİD sayıları ile ilgili iddialarının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın “ulusal çıkar” vurgusu yapması hakkındaki soruya ise Enginyurt, “Sayın Murat Emir, İngiltere basınında da söylemlerimize yer aldı diye mutlu olurken; İngiltere, Türkiye’yi karantina kapsamına alacak. İngiltere’den Türkiye’ye seyahat edenler 14 gün karantina kapsamına alınacak. Türkiye’ye artık İngiltere’den turist gelmesi imkansız hale gelmiştir. Sağlık Bakanı’nın söylediği budur bana göre budur. Siyasetçi ülkesine zarar vermez” yanıtı verdi.

“YARIM YAMALAK KONUŞMASIN”

Enginyurt, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun TSK içindeki FETÖ unsurlarına dikkat çekmesi hakkındaki soruya “Sayın Davutoğlu, o dönemin başbakanı. Ordu içindeki FETÖ’yü en iyi bilen Davutoğlu. Sayın Davutoğlu, ‘bildiklerimi söylesem yer yerinden oynar’ diyor. Tavsiyem yarım yamalak konuşacağına tam bir şekilde bildiklerini söylesin de Türkiye rahatlasın” dedi.