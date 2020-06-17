Ensarcılara kimse dokunamıyor

17 Haziran 2020 Çarşamba, 02:00

Hitit Üniversitesi’ne bağlı Merkez Teknik Bilimler MYO Müdürü Doç. Dr. Sinan Çalışkan’ın yerine Doç. Dr. Faruk Maraşlıoğlu, Sungurlu MYO Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Ömür Demirer’in yerine Dr. Öğretim Üyesi Hakan Kör, Alaca Avni Çelik MYO Müdürü Doç. Dr. Bahat Comba’nın yerine Dr. Öğretim Üyesi Güngör Karakaş, Osmancık Ömer Derindere MYO Müdürü Kadir Erol’un yerine Dr. Öğretim Üyesi Recep Çakar, İskilip MYO Müdürü Prof. Dr. Muharrem Cengil’in yerine aynı okulda müdür yardımcısı olan Dr. Öğretim Üyesi Abdülkadir Özdemir getirildi. Üniversitede 6 meslek yüksekokulu bulunuyor.

DEĞİŞMEYEN YALNIZCA IŞIK

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk’ün inisiyatifiyle gerçekleştirilen yeni atamalar kapsamında Merkez Sosyal Bilimler MYO Müdürü, aynı zamanda Çorum Ensar Vakfı Yönetim Kurulu üyesi olan Doç. Dr. Zekeriya Işık haricindeki tüm meslek yüksekokulu müdürleri değişmiş oldu. En son 2018’de yapılan Çorum Ensar Vakfı Genel Kurulu’nda Merkez Sosyal Bilimler MYO Müdürü, Zekeriya Işık’ta Ensar Vakfı Çorum Şubesi yönetim kurulunda yer almıştı.