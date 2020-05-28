Erbaş: 1003 şükür kurbanı kesilecek

28 Mayıs 2020 Perşembe, 15:12

Koronavirüs salgını nedeniyle ibadetlere ara verilen camiler yarından itibaren açılıyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İstanbul’daki Fatih Camisi’nin avlusunda kendisinin kıldıracağı cuma namazıyla sürecin başlayacağını açıkladı. İlk etapta cami ve mescitlerde cemaatle öğle ve ikindi namazı kılınabilecekken, diğer namazlara (sabah, akşam, yatsı) kademeli olarak geçiş yapılacak.

“AÇIK ALANLAR CUMA NAMAZI İÇİN HAZIR HALE GETİRİLİYOR”

16 Mart’tan itibaren camilerde cemaatle ibadete ara verilen camilerin bazıları belirli kriterlere göre açılacak. Yeterli bahçesi, avlusu ve açık alanı bulunan camilerin cuma namazı için belirlendiğini anlatan Erbaş, “Avlusu olmayan camilerin de hemen yakınlarındaki açık alanlar, pazar yerleri hatta din öğretimi genel müdürümüzün özel gayretiyle imam hatip okullarımızın avluları, bahçeleri kullanılacak. Camilerin eğer avlusu, bahçesi müsait değilse, mahallede uygun yerler, açık alanlar cuma namazı için hazır hale getiriliyor. Şu an arkadaşlarımız, yetkili müftülerimiz, imamlarımız, herkes bunun için çalıyor” ifadelerini kullandı.

“1003 KURBAN KESİLECEK”

Camilerin yeniden ibadete açılması dolayısıyla yarın saat 11.00’de merkezi camilerde bin 3 şükür kurbanı kesileceğini belirten Erbaş, “İnşallah yarın bütün illerimizde, ilçelerimizde müftülüklerimizin merkez camilerinde, camilerimizden ayrı kalışımız ve yeniden buluşmuş olmamızın şükrünü eda etmek için 1003 müftülüğümüz 1003 şükür kurbanı kesecek ve fakir fukara insanlara bu kurban etleri ikram edilecek” diye konuştu.

Erbaş, “Ayrıca bu süreçte, cami avluları ve meydanlar bazı yerlerde yetersiz kalabilir. İklim ve hava şartları müsait olmayabilir. Vatandaşlarımızdan, azami derecede dikkat ve anlayış göstermelerini, sabır ve sükunetle davranmalarını, hocalarımıza ve görevlilere yardımcı olmalarını, ısrarcı olmamalarını özellikle istirham ediyorum. Sağduyulu ve bilinçli olursak inşallah en yakın zamanda tüm camilerimizde ve cami içinde cuma namazlarımızı kılmamız mümkün olacaktır” ifadelerini kullandı.

ABDEST CAMİDE ALINMAYACAK, HERKES KİŞİSEL SECCADE KULLANACAK

Cami ve mescitlere gelecek kişilerin yanlarında kişisel seccadelerini getirmelerinin talep edildiğini vurulayan Erbaş, “Bir de maske çok önemli. Maskemizi evimizden çıktığımız anda takacağız, evimize girdiğimiz ana kadar çıkarmayacağız. Tedbir ve virüsün bulaşmasını önleme açısından en önemli vasıta maskelerdir. Maskemizi kullanalım sonra abdestimizi alıp camiye gelelim. ‘Camiye gideyim de caminin şadırvanında, lavabosunda abdestemi alayım’ gibi bir düşünceyle hareket etmeyelim. Evimizde, iş yerimizde abdestimizi alıp camiye öyle gelelim” dedi.