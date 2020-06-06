06 Haziran 2020 Cumartesi, 16:47

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan törene video konferans yoluyla, yapımı devam eden Yusufeli Barajı için üç milyonuncu beton dökme törenine katıldı.

Sokağa çıkma yasağının kaldırılmasına ilişkin verdiği talimatı hatırlatan Erdoğan, "Ekonominin çarkları yeniden tam güç dönmeye başladı. Hayatı hızla her alanda normal ritmine kavuşturuyoruz. Onun için cumartesi pazar günlerini kısıtlama noktasında serbest olarak ilan ettik. Vatandaşlarımızın rahat rahat sokağa çıkmasının yolunu açtık. Ama maske ve mesafe buna çok dikkat edeceğiz" diye konuştu.

Erdoğan, özetle şunları söyledi:

"Ülkemizi hizmet siyasetinde yarışılan bir iklime taşıdık. Çanakkale'de dünyanın en büyüklerinden biri olarak köprümüzün kulesinin son bloğunu yerleştirdik. GAP'ın en büyük projelerinden Ilısu Barajı'nı tamamlamak da bize nasip oldu.

Yassıada'yı demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak hizmete sunduk. Ankara'da 10 millet bahçesinin açılışını gerçekleştirdik. Bugün de Yusufeli Barajı'nın açılışını yaşıyoruz. Türkiye kutlu yürüyüşüne ara vermemiştir.

Ekonominin çarkları yeniden tam güç dönmeye başladı. Hayatı hızla her alanda normal ritmine kavuşturuyoruz. Onun için cumartesi pazar günlerini kısıtlama noktasında serbest olarak ilan ettik. Vatandaşlarımızın rahat rahat sokağa çıkmasının yolunu açtık. Ama maske ve mesafe buna çok dikkat edeceğiz.

Yusufeli Barajı ekonomimize yıllık 1.5 milyar lira katkı sağlayacak. Bu dağların arasında böyle bir eserin yapılmış olması bunu Türk mühendislerinin işçilerini yapmış olması bizim için ayrı bir övünç kaynağıdır. Proje 7 yılda kendini finanse edecek, böyle bir özelliği de var. Yatırım olarak rantabl bir proje."