Erdoğan ile Putin telefonda Karabağ’ı ve aşı üretim planlarını görüştü
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin, Karabağ’daki çatışmasızlığı izleyecek Rus-Türk ortak merkezini ve koronavirüs aşısı üretim planlarını ele aldıkları bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; iki ülke ilişkilerinin güçlendirilmesine yönelik adımların ele alındığı görüşmede, Dağlık Karabağ konusundaki gelişmeler ile ateşkesin kontrolü ve denetimine yönelik Türk-Rus ortak merkezine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.
Açıklamaya göre Erdoğan, Dağlık Karabağ’da Azerbaycanlıların ve Ermenilerin barış gücüne veya gözlem faaliyetine ihtiyaç duymadan birlikte yaşamasını sağlayacak şartları oluşturmak istediklerini belirtti.
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