Erdoğan ile Putin telefonda Karabağ’ı ve aşı üretim planlarını görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin, Karabağ’daki çatışmasızlığı izleyecek Rus-Türk ortak merkezini ve koronavirüs aşısı üretim planlarını ele aldıkları bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Reuters
13 Ocak 2021 Çarşamba, 17:00
Erdoğan ile Putin telefonda Karabağ’ı ve aşı üretim planlarını görüştü
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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; iki ülke ilişkilerinin güçlendirilmesine yönelik adımların ele alındığı görüşmede, Dağlık Karabağ konusundaki gelişmeler ile ateşkesin kontrolü ve denetimine yönelik Türk-Rus ortak merkezine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Açıklamaya göre Erdoğan, Dağlık Karabağ’da Azerbaycanlıların ve Ermenilerin barış gücüne veya gözlem faaliyetine ihtiyaç duymadan birlikte yaşamasını sağlayacak şartları oluşturmak istediklerini belirtti.


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