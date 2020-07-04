Erdoğan, "Kimsenin elektriği kesilmeyecek" demişti; yurttaşa elektrik kesme ihbarnamesi geldi

04 Temmuz 2020 Cumartesi, 10:47

Üç çocuk babası Erdem Sütçü, İstanbul’da yaşıyor. Koronavirüs nedeniyler işinden olan Erdem Sütçü, son 4 ayda gelen faturalarından bazılarını ödeme güçlüğü çektiği için yatıramadı.

Biriken elektrik faturaları toplamda 617.30 TL olan Sütçü’ye elektrik dağıtım şirketi elektrik kesme ihbarnamesi gönderdi.

Erdem Sütçü, dağıtım şirketine pandemi süreci nedeniyle işsiz olduğunu bu nedenle elektriğinin kesilmesinin söz konusu olamayacağını, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasının olduğunu söyledi. Ancak dağıtım şirketi yinede elektiriği kesmek istedi.

Erdem Sütçü ailesinden aldığı parayla faturayı yatırdı ancak verilen sözlerin tutulmadığını söyledi. Öte yandan İBB’nin başlattığı askıda fatura uygulamasına başvurduğunu ve su faturalarının bu şekilde ödendiğini belirten Sütçü, söz konusu elektirik olunca dağıtım şirketinin kimseyi dinlemediğini belirtti.