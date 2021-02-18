Erdoğan, "Salon lebalep dolu" demişti: "Vatandaşta inanılmaz öfke, inanılmaz tepki var"
Habertürk yazarı Sevilay Yılman, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son günlerde 'övünerek' gerçekleştirdiği kongreler nedeniyle yurttaşların 'inanılmaz tepkili' olduğunu yazdı.
Sevilay Yılman, Habertürk'teki köşe yazısında AKP kongrelerini ele aldı. “Lebalep” denilip de övünülen kongrelerden yurttaşların son derece rahatsız olduğunu belirten Yılman, "Sokakta ne oluyor, vatandaş ne düşünüyor veya ne diyor bihaberler" ifadesini kullandı.
AKP'lilerin yurttaşın halinden bihaber olduğunu vurgulayan Yılman, "Öyle olmasa çünkü ülke insanı bu kadar zor bir virajdan geçerken ve “Yandım Allah” diye bağırırken çok da elzem olmayan bu kongrelerini yapmazlardı diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Yılman'ın yazısından ilgili bölüm şöyle:
"Vatandaş hem ekonomik hem psikolojik olarak gerçekten çok sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Hal böyleyken, durum buyken. Ülkenin ekonomisine yön veren, yönetenlerin siyaset yapma biçimi anlaşılır gibi değil. Özellikle son günlerde düzenlenen “lebalep” denilip de övünülen AK Parti kongreleri… Vatandaşta inanılmaz öfke, inanılmaz tepki var bu kongreler nedeniyle. Şunu anlamıyorum ben. Eskiden hem Erdoğan hem de kurmayları partisinin politikalarına yön verenler yani. Sokağın sesini duyarlardı. Çok iyi okuma yapıp ona göre rota çizerlerdi. Sanırım o yetilerini kaybettiler hepten. Sokakta ne oluyor, vatandaş ne düşünüyor veya ne diyor bihaberler. Öyle olmasa çünkü ülke insanı bu kadar zor bir virajdan geçerken ve “Yandım Allah” diye bağırırken çok da elzem olmayan bu kongrelerini yapmazlardı diye düşünüyorum."
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